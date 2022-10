Edi Iordănescu, reacție vehementă la adresa lui Mircea Sandu: „Am fost ultra-mirat, dar și dezamăgit” Ce l-a deranjat pe selecționerul României

Edi Iordănescu este selecționerul României de la sfârșitul lui ianuarie 2022, după ce Mirel Rădoi s-a despărțit de reprezentativa țării la fotbal la finalul lui noiembrie 2021.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Mircea Sandu a avut o reacție dură la adresa lui Anghel Iordănescu și, implicit, a fiului său, Edi, iar acutalul selecționer a oferit un răspuns virulent.

Edi Iordănescu: „Ne dăm cu presupusul, așa ușor etichetăm”

„Am fost ultra-mirat, în același timp dezamăgit, pentru că a venit de la dânsul. Dar am înțeles lupta pe care o are, de la distanță, cu conducerea Federației. Și am fost o victimă colaterală. Nu mă așteptam, știu că mi-a apreciat munca.

E păcat că atât de ușor ne hazardăm cu declarații în spațiul public, așa ușor etichetăm, ne dăm cu presupus. La mine era ceva plauzibil, Iordănescu a fost implicat în politică, deși cred că au trecut 15 ani de când a fost implicat tatăl meu.

De ce nu analizăm trecutul pur fotbalistic? Realizările și munca pe care am făcut-o. Dă atât de bine ca numele Iordănescu, care impactează, de tată și fiu să fie selecționeri la națională. Dar hai să fim obiectivi!

Nu fac parte din nicio tabără, mă simt total independent în deciziile pe care le iau la echipa națională. Dacă echipa națională nu se va califica, e în proporție foarte mare vina mea. Nu pot să găsesc alibiul că nu am mână liberă”, a precizat Edi Iordănescu pentru Fanatik.

Edi Iordănescu, propus de Anghel Iordănescu selecționer al României?

Întrebat dacă Anghel Iordănescu are o influență atât de mare încât să-și numească fiul selecționer, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a amintit conexiunile pe care le are „Tata Puiu”.

„Da! Prin prietenii pe care îi are. Are influență mare. A avut la nivel de Guvern prietenii foarte bune. A fost prieten foarte bun cu George Maior (n.r. directorul SRI între 2006 și 2015). Dar eu îmi permit să-l acuz pe Puiu că l-a pus pe Edi antrenor la echipa națională... Sau Maior sau... Trebuie să te orientezi spre cel care are ceva în spatele lui, după părerea mea. La echipa națională, cât am fost eu președinte au fost trei, patru antrenori. Pițurcă în vreo trei mandate, a fost Iordănescu în două mandate, care au însumat 10-11 ani. Loți a fost într-o perioadă scurtă, însă din cauza lui”, a precizat Mircea Sandu potrivit gsp.