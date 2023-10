Echipa Națională a luat presa „la țintă” cum n-a tras la poarta Belarusului! Comunicat cu precizări în cazul lui Mihăilă 

Tricolorii s-au chinuit cu Belarus în duelul disputat la Budapesta și nu au reușit să plece cu cele trei puncte pe care le-au stabilit ca obiectiv. România a remizat cu Belarus, însă rămâne momentan pe locul secund în grupă, după ce meciul Israelului cu liderul Elveția a fost amânat din cauza ultimelor scandaluri.

România are două puncte avans față de Israel și este obligată să câștige cu ultima clasată Andorra. Tricolorii rămân însă neînvinși, în ciuda jocului care a lăsat de dorit, iar criticile nu au întârziat să apară. Mai mult au existat semne de întrebare și în legătură cu alegerile selecționerului, iar după meci au apărut zvonuri conform cărora în vestiar ar exista anumite tensiuni, asta și după ce Valentin Mihăilă a fost văzut în timp ce și-a sfâșâiat tricoul.

Comunicatul postat pe site-ul oficial FRF

Echipa națională a transmis un comunicat ulterior pe frf.ro în care acuză presa într-un mod dur, criticând lipsa de susținere în acest sens. În cadrul comunicatului sunt făcute și precizări legate de situația lui Mihăilă, despre care s-a scris că a fost nemulțumit că a ajuns rezervă.

„Între două meciuri extrem de importante pentru calificarea la EURO 2024, pentru viitorul fotbalului românesc, trebuie să trăim din nou momentul penibil în care minciunile apar în spațiul public, vizând acum tocmai unitatea pe care am construit-o la echipa națională.

Am depășit multe obstacole în aceste preliminarii, am răspuns cum am știut noi mai bine până acum. Am acceptat toate criticile, cu argumente sau fără, înghițind chiar și jignirile. Uneori am reacționat greșit, dar de cele mai multe ori am tăcut și ne-am văzut de treabă, pentru că misiunea noastră e să ducem România la EURO, nu să răspundem la provocări.

Dar dincolo de punctele pe care le-am acumulat până acum, dincolo de faptul că suntem neînvinși, cele mai de preț lucruri pe care le-am câștigat sunt UNITATEA, SPIRITUL și FAMILIA ECHIPEI NAȚIONALE. De aceea, acum, când în spațiul public apar invenții care caută să dezbine, nu putem să acceptăm!

Am construit un drum bun, gândind în aceeași direcție și cu aceeași responsabilitate și dragoste pentru România. De ce faceți asta? De ce vă permiteți să scrieți minciuni, fără măcar să ne întrebați, ca să aflați adevărul? De ce preferați să scrieți “ar fi spus X” și nu “a spus X”?

“Tensiuni la națională: Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan au luat foc la adresa lui Edi Iordănescu!” e un material fără vreo sămânță de adevăr, construit de la zero și până la final!

Întrebare pentru semnatarii articolului: vă doriți cu orice preț traficul, renunțând la adevăr și arătând lipsă de respect față de noi și de public? Sau vreți să faceți rău pur și simplu? Doar una din aceste două variante poate să stea în picioare.

IATĂ ADEVĂRUL!

Cu câteva minute înainte de antrenamentul oficial la Budapesta, selecționerul a avut o discuție individuală cu Valentin Mihăilă, pe gazon. Subiectul: situația lui medicală. Vali acuză o durere la genunchi, poartă un bandaj, se vede și în imaginea surprinsă chiar în timpul discuției! Cu bandaj a și intrat în meci.

Selecționerul i-a transmis să nu forțeze în antrenamentul oficial, să ia în considerare starea gazonului. Nici măcar nu s-a pus problema să fie titular cu Belarus în aceste condiții!

Introducerea lui pe teren nu s-a făcut mai devreme din același motiv: incertitudinea că genunchiul va rezista. Suprafața de joc fiind una modestă, riscam să pierdem o schimbare devreme.

La final de meci, de supărare pe rezultat și de nervi, Vali a sfâșiat tricoul care era rupt de un adversar încă din primele secunde în care el a intrat pe teren! E o eroare gestul lui, venit tocmai din dorința prea mare de a reuși de a bucura suporterii, chiar dacă acestea nu scuză gestul. Dar atât și nimic mai mult!

Nu e prima oară când faceți asta, n-am uitat cum ați scris că Florinel Coman a fugit la vestiare și a refuzat să stea pe bancă după ce a fost schimbat, luna trecută. Când el, răcit, s-a dus să se schimbe doar și a revenit. Sau când ați scris că Răzvan Marin a răbufnit la adresa staff-ului pentru că a fost înlocuit, lucru infirmat de asemenea de jucător.

Nu, nu mai credem că toți vă doriți cu adevărat calificarea la României la EURO! Nu mai avem motive să credem asta, oricât de mult ne-am dori! Și ne pare rău, ne doare, dar asta este! Însă nu vă așteptați să acceptăm invențiile voastre care vor să facă rău la fel cum acceptăm faptul că nu vă pasă de națională cu adevărat. Așa cum suntem unul pentru celălalt pe teren, așa vom fi și de-acum încolo, dincolo de teren, în fața neadevărului.

Criticați-ne jocul, ne-am obișnuit chiar și cu jignirile, nu ne așteptăm să ne respectați și nici să ne iubiți, nu mai suntem naivi!

Jucăm cum putem noi mai bine, atât cât putem, dar nimeni nu poate să spună că vrem să păcălim tricoul României. Scrieți cum vreți, dar nu păcăliți!

Și să nu puneți la îndoială vreo secundă faptul că suntem uniți și suntem o familie! Pentru că asta ne-a adus în grupă unde suntem.

Echipa națională de fotbal a României”, se arată în comunicatul postat pe frf.ro.