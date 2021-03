"E atuul nostru principal! Putem sa batem Ungaria!" Ce a declarat Alex Pascanu inainte de meciul decisiv de la Europeanul de tineret 

Romania U21 infrunta Ungaria U21 la Campionatul European de tineret, sambata, de la ora 19:00.

Alex Pascanu a prefatat meciul cu echipa de tineret a Ungariei si a vorbit despre atuul nationalei lui Adrian Mutu la aceasta editie a Europeanului U21.

Fotbalistul a adaugat si ca meciul va fi mult mai intens, dar ca "tricolorii mici" sunt motivati sa obtina un rezultat si mai bun decat in partida cu reprezentativa Tarilor de Jos.

"Speram ca vom obtine o victorie, mergem cu gandul la victorie si stim ca e cel mai important meci de pana acum. Ne trebuie cele trei puncte si pentru asta vom lupta. Ne lipsesc foarte mult suporterii si ma doare ca amintirile din Italia n-o sa le retraim acum...

Din pacate, trebuie sa ne adaptam, asta este situatia. O sa ne lipseasca fanii, dar stim ca o sa ne sustina din fata televizoarelor. Avem incredere ca putem sa ii facem din nou mandri.

In vestiar simtim toata energia si am avut incredere ca am putea sa ii si batem. Am luptat ca o echipa si am aratat ce inseamna spiritul de a fi roman, ne-am ajutat unii pe altii si asta trebuie sa facem si la meciul cu Ungaria.

E atuul nostru principal si sunt sigur ca, daca o sa avem aceeasi atitudine, o sa putem sa ii invingem. O sa fie si mai greu in meciul cu Ungaria, o sa fie o echipa artagoasa, grea, dar daca ne ridicam la acelasi nivel, o sa putem sa scoatem rezultatul pe care il vrem.

Meciul cu Olanda e istorie, acum trebuie sa ne concentram pe partida care urmeaza si, daca nu reusim sa batem Ungaria, nu mai conteaza rezultatul din meciul trecut. Trebuie sa mergem doar cu gandul la meciul cu Ungaria, sa fim concentrati acolo si sa dam totul", a declarat Alex Pascanu la conferinta de presa.

Meciul dintre Ungaria U21 si Romania U21 este programat sambata, de la ora 19:00, si va fi transmis in direct de TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.