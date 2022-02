Două come-back-uri cu stil în națională? Edi Iordănescu, mai deschis ca oricând în privința unui subiect delicat

Odată cu instalarea lui Edi Iordănescu pe banca naționalei, s-a readus în discuție o temă dezbătută pe toate fețele. Prima reprezentativă a suferit în plan defensiv în campania din preliminariile pentru CM din Qatar și a terminat pe 3, ratând prezența în baraj, play-off în care a ajuns Macedonia de Nord, ocupanta locului secund în Grupa J.

Noul selecționer lasă de înțeles că se va gândi și doi dintre cei mai buni stoperi din Liga 1, Cristi Săpunaru și Gabi Tamaș, fotbaliști la Rapid, respectiv FC Voluntari. Căpitanul giuleștenilor s-a retras din națională după un conflict cu Victor Pițurcă, în timp ce Tamaș nu a afirmat vreodată că spune adio reprezentativei tricolore.

"Mi-e un pic prematur să fac așa aprecieri individuale. Nu cred că trebuie să conving pe nimeni. Trebuie ei să fie convinși că își mai doresc (n.r.: - Cristi Săpunaru și Gabriel Tamaș). Și nu mă refer la cei doi, ci în general la jucătorii care au ieșit un pic din circuitul naționalei. Unii dintre ai au anunțat public că fac acest pas.

Înainte de toate, nu e un clișeu când spun că ușile sunt deschise pentru orice jucător valoros. Selecția nu are vârstă, oricine ajunge la concluzia că poate aduce plus valoare, va avea ușile deschise. Lucrurile trebuie să vină în sens invers. Jucătorii să vină cu toată încrederea și tot entuziasmul. Să demonstreze că merită să fie apelați și atunci când vin să demonstreze că merită să fie reapelați. Să fie continuitate.

În ce privește cele două nume. Nu mai au nevoie de prezentări, sunt jucători pe care cu toții i-am apreciat. Sunt lideri. Vom Vedea. Mă voi întoarce și spre competiția internă și îi vom lua în calcul și pe cei doi", a spus Edi Iordănescu, potrivit playsport.ro.

În vârstă de 37 de ani, Săpunaru a strâns doar 36 de partide în echipa națională a României. În urmă cu 10 ani valora 5,2 milioane de euro, cea mai înaltă cotă de piață atinsă, iar în prezent valorează 100.000 de euro.

"Puteam să am mult mai multe, dar am avut niște conflicte în trecut cu anumiți antrenori. Am avut un conflict cu Răzvan și cu unul cu domnul Pițurcă. Nu mai are rost să trec prin ele.

Singura chestie e că domnul Pițurcă a făcut o greșeală și putea să-și ceară scuze. A spus că nu m-am dus la națională la un turneu că voiam să mă duc eu în vacanță. Și eu avusesem un deces în familie. Nu mai vreau să le răscolesc", a povestit stoperul, într-un interviu pentru GSP.ro.

300.000 de euro e cota lui Gabi Tamaș

23 de partide a jucat în acest sezon pentru Voluntari

67 de selecții a strâns stoperul brașovean la națională

3 goluri a înscris Tamaș pentru tricolori

