Anunțul categoric al lui Edi Iordănescu: „Rămâne 100% la echipa națională!”

După ce negocierile cu Ladislau Boloni (68 ani) au picat, alegerea lui Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță pentru postul de selecționer a fost Edi Iordănescu (43 ani). Iar noul antrenor va avea parte de două meciuri de verificare luna viitoare, cu Grecia, pe 25 martie, și Israel, pe 29 martie.

Selecționerul va miza și pe Nicolae Stanciu (28 ani) în aceste două partide amicale, chiar dacă mijlocașul s-a transferat în China, la Wuhan FC.

„Mi-e greu să ajung în China, dar pentru mine nu iese din cărți și rămâne sută la sută la echipa națională. E un jucător valoros și avem nevoie de el. Oricum, ne avantajează și programul”, a declarat Edi Iordănescu la „Prietenii lui Ovidiu”.

De altfel, antrenorul a declarat la Ora Exactă în Sport, la PRO X, că atunci când a aflat de transferul lui Stanciu l-a sunat pentru a-l tachina în legătură cu destinația noii echipe.

Iordănescu: „Ce faci? Fugi de mine?”

„E cam departe China. Chiar i-am spus că mi-a făcut o zi proastă atunci când am primit vestea (n.r - transferul lui Nicolae Stanciu la Wuhan): 'Ce faci, fugi de mine?'. Că noi am lucrat împreună, am ținut legătura, dar, din punctul meu de vedere, nu iese din circuit”, a precizat Edi Iordănescu.

După o aventură de 2 ani și jumătate la Slavia Praga, Nicolae Stanciu s-a înțeles cu Wuhan FC, unde va încasa 2,5 milioane de euro pe sezon. De asemenea, clubul din Cehia va primi în schimbul jucătorului său 4 milioane de euro.