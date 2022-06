Dorinel Munteanu a răbufnit după dezastrul din Muntenegru: "Edi Iordănescu e pe altă lume! O rușine"

Dorinel Munteanu a declarat, duminică dimineaţă, că nu mai are nicio speranţă pentru naţionala României, el subliniind că selecţionerul Edward Iordănescu pare, din interviuri, "pe altă lume".

Dorinel Munteanu a răbufnit după dezastrul din Muntenegru

"Eu nu am văzut meciul, am fost pe drum aseară. O ruşine, un joc foarte slab, din ce am auzit. Văzând interviurile lui Edi Iordănescu îmi dau seama că e pe altă lume. După primul meci oficial a început să acuze jucătorii şi să nu-şi asume responsabilitatea. Aşa ar fi normal să facă, să-şi asume greşelile. Am văzut şi din interviurile jucătorilor şi-mi dau seama că nu au înţeles ce trebuie să facă. Eu în momentul de faţă nu am nicio speranţă. Nici ofensiv, nici defensiv.

E incredibil să nu ne ridicăm la nivelul Muntenegrului. Mă gândeam la cel puţin un egal înainte de meci. Fotbaliştii nu pot să joace singuri.Trebuie să aibă o filosofie exactă Edi şi să convoace doar oameni care se pliază pe ideile lui. Chiricheş e un băiat cinstit şi nu vrea să spună ce se întâmplă sau ce se lucrează. Trebuie să-i faci să înţeleagă pe jucători ce trebuie să joace, nu să fie aşa la întâmplare.

Uitaţi-vă la CFR Cluj, ştii clar ce stil eu. Îmi doresc ca rezultatele echipei naţionalei să fie altele. Nu ca Germania, Argentina sau ăştia, dar măcar să fim decenţi", a spus Dorinel Munteanu la Digisport, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Podgorica, cu scorul de 2-0 (0-0), de selecţionata Muntenegrului, în prima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Au marcat Mugosa ’66 şi Vukcevic ’87. Ambele goluri au venit după greşeli ale lui Chiricheş

Bosnia și Herțegovina, următoarea adversară a României

România a debutat cu stângul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, fiind învinsă de Muntenegru cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, în Grupa a 3-a a Ligii B.

În etapa următoare, marţi, de la ora 21.45, România va întâlni în deplasare Bosnia-Herţegovina.

Tricolorii mai au programate în această lună următoarele partide: