EXCLUSIV | Stanciu a izbucnit in lacrimi la interviu: "Nu mi-am vazut sotia insarcinata de o luna, ne-au tinut in hotel! Daca nu voiam sa joc pentru Romania, nu veneam aici!"

Nicolae Stanciu e daramat dupa 4-0 in Norvegia!

Mijlocasul spune ca a trecut prin momente teribile in ultima luna. Stanciu a izbucnit in lacrimi la interviu.

"E greu sa vii la nationala si sa pierzi asa. E mult mai dureros decat calificarea pierduta la club in playoff-ul Ligii sau alte lucruri. Nu e vorba de experienta, ca au fost tineri sau multi jucatori fara prea multe selectii. La nationala joaca cine decide antrenorul si cine crede el ca e mai in forma. Cine joaca, trebuie sa dea totul.

Trebuia sa incercam sa ne castigam duelurile, sa ne luptam, sa facem ceva. Din pacate, nu am facut asta de la inceputul meciului si am pierdut inca un meci dupa cel din Islanda. Chiar nu stiu la ce sa ma astept de la meciul cu Austria. Probabil multa lume se gandeste ca unii dintre noi venim la nationala sa facem figuratie, dar nu e asa. Am o luna in cantonament, am stat in hotel la Praga. Ne-au tinut in hotel, n-am avut voie sa iesim. Nu am vazut-o pe sotia mea insarcinata decat o zi intr-o luna. Daca nu iubeam sa vin la nationala, sa joc... nu veneam.

Poate multa lume crede altceva. Facem mari sacrificii pentru nationala, dar nu este de ajuns. In momentul acesta, nu cred ca mai putem sa vorbim ca noi romanii suntem mai tehnici ca Norvegia, Suedia... Daca nu aratam asta si in teren, daca nu ne dorim mai mult ca ei, daca nu incepem sa alergam mai mult... Doar asa vom putea sa incepem sa avem succes din nou", a spus Stanciu la PRO TV.

"Pentru mine, cu siguranta este cel mai dureros moment, am piedut si calificarea si primul loc din Nations League, dar mai dezamagitor este ca am facut doua jocuri foarte slabe, nu stiu cum vom face sa ne revenim pe viitor.

Prima repriza din Islanda a fost foarte foarte proasta, am inceput foarte slab, a fost greu sa revenim, iar venind de acolo, dupa o calificare ratata, era clar ca moralul nostru nu este unul bun, desi au fost schimbari multe in 'primul 11' nu am reusit sa practicam un fotbal bun si sa ne ridicam la nivelul lor. E dureros atat pentru noi, cat si pentru cei care ne urmaresc.

In minutul 75 am intrat inainte sa se dea golul de 4-0, s-a marcat, din tribune, cum am privit meciul, mi se parea ca joaca cu o lejeritate foarte mare, puteau sa isi creeze ocazii oricand, noi, ca in meciul cu Islanda, crispati, am gresit foarte mult, de asta si scorul asta", a mai spus Stanciu.

