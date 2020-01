Declaratia de RAZBOI a lui Radoi pentru jucatorii nationalei: "Unii vin doar sa bifeze inca o selectie. N-o sa mai fie convocati!"

Mirel Radoi debuteaza ca selectioner pe 26 martie, contra Islandei, in direct la PRO TV!

E primul meci decisiv al Romaniei in drumul spre Euro 2020. Daca trece de Islanda, nationala joaca finala play-off-ului contra invingatoarei dintre Ungaria si Bulgaria. Radoi anunta ca va renunta la jucatorii care n-au aratat implicare la ultimele selectii din mandatul lui Contra. Pe Radoi nu-l ingrijoreaza situatia terenului din Islanda, afectat serios de caderile de zapada din ultimele saptamani. E sigur ca suprafata de joc se va prezenta in conditii optime la partida cu Romania.

"Am vazut terenul din Islanda, dar mai sunt doua luni pana la meci. Din ce am inteles chiar din scrisoarea trimisa catre UEFA, terenul va fi in conditii optime. Ma gandesc cum a aratat meciul nostru cu Danemarca, din 2003, returul cu Slovenia in Ghencea, in 2001, meciul cu Italia tot din 2001, parca... Nu putem sa ne plangem de teren, ca nici noi n-am avut in istorie cele mai bune terenuri. Nu va fi doar Romania care va incerca sa paseze, sunt sigur ca si Islanda va proceda la fel. Cred ca meciul decisiv din Danemarca sau cel din Norvegia in care a jucat generatia mea se pot compara cu cel din Islanda. Presiune mare nu e pe mine pentru ca eu nu joc. Noi va trebui sa ii pregatim bine pe baieti.

Va trebui sa adunam toate informatiile posibile. Chiar daca n-au fost prea multi jucatori dintre cei care vor fi in meciul cu noi, strangem informatii si de la partidele de verificare pe care le-au jucat recent islandezii. Echipa are momente de slabiciune, e important sa stie si jucatorii nostri sa le exploateze. Discutiile sunt simple, suntem toti pentru echipa nationala. Cine va crede ca e doar pentru el acolo, in cel mai scurt timp va parasi echipa nationala. Sunt jucatori care au fost convocati si s-ar putea sa nu mai fie. Mai sunt jucatori care vin doar ca sa bifeze o selectie, n-o sa mai fie la echipa nationala. Sunt egoisti", a spus Radoi.