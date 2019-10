Contra a anuntat conditiile in care PLEACA de la nationala Romaniei: "Las pe altul sa vina in locul meu!"

Cosmin Contra nu si-a pierdut increderea in calificarea la Euro. Selectionerul spune ca e dispus sa renunte la postul sau in cazul in care obiectivul e ratat.

Contra nu vrea sa mai astepte deznodamantul meciurilor din Nations League. E gata sa lase pe altcineva in locul sau chiar din aceasta toamna.

"Presedintele Federatiei si Mihai Stoichita stiu ca am venit sa fac treaba buna la nationala. Am incredere maxima in acesti jucatori pe care ii antrenez. Vad spirit, vad ca jucatorii isi doresc aceasta calificare. N-am cum sa nu cred in aceasta calificare. Vedem ce se va intampla in continuare, poate ce hotarasc si cei din Federatie. Daca nu ne vom califica din grupe, poate vom decide alaturi de Federatie ca e mai bine sa vina altcineva si sa incerce sa califice nationala prin Nations League", a spus Contra la PRO X.