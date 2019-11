S-a aflat motivul! De ce a refuzat Dan Petrescu sa vina la nationala! Dezvaluiri de ULTIMA ORA: "Era prima varianta!"

S-a aflat motivul pentru care Dan Petrescu a refuzat sa vina la nationala.

In momentul in care Christoph Daum a fost demis, prima solutie pentru postul de selectioner a fost Dan Petrescu. Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu la FRF, a dezvaluit cum au decurs atunci discutiile si de ce a refuza Dan Petrescu sa preia nationala.

"Nu s-a ajuns la negocieri. Am plecat in noaptea de dupa comisia tehnica. S-au strans voturile, sa-u contabilizat, s-a afcut socoteala si am vazut ca primul a iesit Dan Petrescu. Eu, presedintele si directorul tehnic am plecat cu masina la Cluj. Dan Petrescu a spus ca e sub contract cu Clujul, ca are un proiect nou. A fost o problema doar de moralitate. A spus asa: 'eu aici am inceput un proiect, mi-am dat cuvantul fata de oamenii astia, stiu ca poate e ultima sansa ca sa ajung sa conduc echipa nationala'.

Deci nu s-a discutat, nu s-a negociat nimic. Si atunci a zis, 'daca cei de la CFR imi dau voie sa plec, cu clauza sau fara clauza, putem sa discutam in momentul ala. Cei de la CFR au spus, 'noi am inceput un proiect, dar daca el vrea sa plece cu tot dinandinsul, poate sa plece'.

Era o perioada foarte scuta, o luna sau doua, adica sa termine treaba cu Clujul pana in iarna acelui an, pentru ca la noi erau doua meciuri amicale practic. Atunci se putea accepta chestia asta. Dar din ianuarie incolo nu se punea problema sa antreneze in paralel", a spus Andrei Vochin la Telekom