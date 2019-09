Cum a reactionat Ganea dupa infrangerea nationalei U21! Fiul sau a obtinut penalty in prelingiri, dar nu a executat. VIDEO

Coman ne-a ridicat si tot el ne-a ingropat. A ratat penalty in prelungiri, iar tineretul lui Radoi a pierdut in Danemarca.



In Portugalia, Radu a aparat penalty in prelungiri si Romania a mers la Euro si s-a calificat la Jocurile Olimpice.

In Danemarca, Coman a ratat in prelungiri de la 11 metri.

Ganea a obtinut penalty-ul si a luat mingea sa bata el. La fel a facut tatal lui cu Anglia la Euro 2000, cand a calificat Romania in sferturi.

"Eu cred ca a aratat destul de mult curaj. Nu cred ca era un lucru negativ, cred ca era un lucru pozitiv. Sunt un tata mandru, vreau sa il vad mai sus. Sa ma faca si mai mandru", a spus Ionel Ganea.

Coman era pe val dupa ce a marcat superb la 2-0 pentru Danemarca.

Pentru Radoi a fost prima infrangere dupa Euro. Romania va juca derbyul grupei cu Ucraina, pe 10 octombrie, la PRO TV.