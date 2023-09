Cele două echipe naționale s-au înfruntat marți seară pe Arena Națională, într-un meci care a durat până după miezul nopții, din cauza întreruperii de 50 de minute din prima parte a meciului, când galeria României din peluză a scandat și a afișat bannere cu tentă politică îndreptate spre Kosovo.

Cornel Dinu are un mesaj ferm pentru națională: "Contează mult"

Cornel Dinu, fost jucător român și antrenor la Dinamo București, a evidențiat că naționala României trebuie să aibă mare grijă la cele două meciuri cu Belarus și Israel din luna octombrie.

După șase etape disputate în Grupa I a preliminariilor, selecționata lui Edward Iordănescu se află pe locul doi cu 12 puncte, la două în spatele Elveției și la trei în fața Israelului. Lupta pentru un loc la EURO 2024 se va da în trei, cu aceste naționale.

„În momentul de față, dacă stăm să ne gândim în situația în care suntem, avem șanse de calificare din grupa în care ne aflăm. Contează foarte mult etapa aceea din octombrie, când noi vom juca cu Belarus, în Ungaria. Belarus ne va pune probleme și uite că a pus și Israelului de data aceasta.

Noi jucăm și în Israel. Contează foarte mult. În mod normal, cu toții când am văzut grupa am crezut că ne calificăm. Convingerea mea la ora actuală, dacă nu se încetează cu încăpățânarea asta și cu a dovedi că nu are pregătirea necesară Edi Iordănescu pentru a conduce echipa națională și nici nu-l recomanda nimic să ajungă până aici, problemele vor fi destul de delicate”, a spus Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

La finalul lui noiembrie se va afla dacă România a obținut accederea la Campionatul European din 2024 sau nu. Naționala joacă în octombrie cu Belarus (12 oct.) și Andorra (15 oct.), iar în noiembrie tricolorii vor da peste Israel (18 nov.) și Elveția (21 nov.).

România - Kosovo 2-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Națională. În startul partidei, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, din cauza unor scandări și bannere afișate în peluză cu tentă politică îndreptate spre kosovari. După 50 de minute în care s-a negociat restartul jocului, românii au intrat hotărâți să câștige toate cele trei puncte.

Însă golurile au venit abia în repriza secundă. După ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 59, România s-a năpustit în careul advers, iar fotbalistul și-a răsplătit greșeala în minutul 83 cu un gol care a zguduit mai întâi bara laterală. Ulterior, Valentin Mihăilă a rupt plasa, din pasa lui Rațiu (90+3'), iar elevii lui Edward Iordănescu au reușit să cucerească toate cele trei puncte din a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.

Echipele de start!