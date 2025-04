După Șumudică, încă o plecare de la Rapid? "Băi, vine vara, ce faceți cu el? Lăsați-mă să-l duc"

După 1-2 contra lui FC Hermannstadt în semifinalele Cupei României, Marius Șumudică și-a anunțat plecarea de la Rapid. În Giulești este așteptat acum un nou antrenor, iar favorit pare a fi Marius Măldărășanu, care rămâne liber din vară.

Dina Grameni ar putea pleca de la Rapid



O altă plecare de la Rapid poate fi cea a lui Dina Grameni (22 de ani). Mijlocașul cumpărat toamna trecută de la Farul joacă foarte puțin la formația giuleșteană, iar impresarul Florin Manea spune că s-a săturat de această situație, mai ales că în iarnă ar fi primit anumite garanții din partea conducerii.



"Vara trecută, înainte să vină la Rapid, am avut FC Porto pentru Grameni, dar Porto trece printr-un moment greu. Puteau să îl ia împrumut, să joace 4 meciuri la echipa mare, iar apoi să dea banii pentru el, două milioane. Gică voia banii atunci. A apărut Rapid, am negociat și în 5 minute am terminat tot.



În iarnă, când am văzut că nu joacă la Rapid, i-am sunat pe cei de la Porto și i-am întrebat dacă l-ar vrea. Ei au zis că îl iau și acum în aceleași condiții. Rapid nu a vrut, a zis că o să joace. N-a jucat!



Acum, vine vara, are Campionat European de tineret. Normal că nu-mi convine. Eu am tot lăsat-o pe Rapid, am vorbit cu Viorel Moldovan, am o relație bună și cu Dan Șucu. Vine vara. Băi, ce faceți cu el? Dacă nu joacă, lăsați-mă să-l duc undeva. Dacă îl duceai la Porto, numai când pune ștampila Porto pe el îi creștea valoarea, chiar dacă ar juca la echipa a doua. Nu mi-aș fi imaginat că nu va juca la Rapid", a spus Florin Manea, la Orangesport.



Grameni, care nu a fost folosit în meciul de la Sibiu, a fost folosit aproximativ un sfert de oră în play-off. Pe parcursul întregului sezon, mijlocașul a strâns 19 de partide la formația giuleșteană, dar doar de 7 ori a fost titular.



Rămâne de văzut dacă situația lui Grameni se va schimba după schimbarea antrenorului de la Rapid.