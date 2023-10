Cu această ocazie, atacantul a ajuns la cinci prezențe în echipamentul tricolorilor. Denis Drăguș nu mai fusese convocat din noiembrie 2022, când România a disputat două amicale (1-2 vs. Slovenia, 5-0 vs. Moldova).

Ce a spus Denis Drăguș după ce a revenit la națională

După Belarus - România, Denis Drăguș, poreclit "dinamită" în urma cu un an de presa belgiană, a vorbit despre evoluția naționalei la Budapesta și a subliniat că tricolorilor le-a lipsit goluri și că trebuie să aibă mai multă încredere în ei.

Denis Drăguș se află acum la Gaziantep, echipă din primul eșalon al Turciei antrenată de Marius Șumudică

„Din păcate, nu am reușit să luăm cele trei puncte. Am dominat jocul de la un capăt la altul. La ultimul detaliu ne-a lipsit să băgăm mingea în poartă. Mai sunt trei meciuri și ne jucăm șansa. O echipă (n.r. Belarus) care nu mai are nicio șansă și trage de timp din primul minut. Cred că trebuie să avem mai multă încredere în noi, să credem că ne putem califica și să credem că putem face mai mult.

Toți jucătorii joacă și fac diferența. Trebuie să avem încredere în noi. E un sentiment unic de fiecare dată când îți cântă imnul. Sper să ne calificăm. Sunt onorat că fac parte din acest grup. Sper să am evoluții bune și să ajutăm România să se califice. După cum am văzut, se întâmplă multe în grupa asta. Nu putem spune un rezultat dinainte.

Mai avem un meci în câteva zile și trebuie să câștigăm. Trebuie să avem încredere. Nu trebuie să facem o dramă din orice lucru negativ care se întâmplă. Ne doream foarte mult victoria. Trebuie să ne revenin repede și să câștigăm următoarele meciuri”, a spus după meci Denis Drăguș.

Belarus - România 0-0

Selecționata lui Edward Iordănescu nu a putut să câștige partida disputată pe terenul neutru din Budapesta. Chiar dacă tricolorii au avut câteva șanse bune la poarta lui Ignatovich, tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar naționala României a pierdut două puncte semnificative în lupta pentru calificarea la EURO 2024.

Pentru băieții lui Edi Iordănescu urmează meciul de duminică cu Andorra, de pe Arena Națională, de la ora 21:45. Ulterior, reprezentativa de fotbal a României se va duela în deplasare cu Israel pe 18 noiembrie, ora 21:45 (dată fiind starea de război instaurată în Israel, momentul disputării jocului s-ar putea schimba), și cu Elveția pe propria arenă pe 21 noiembrie, ora 21:45.

Echipele de start