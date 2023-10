Selecționata lui Edward Iordănescu mai are doar patru meciuri de disputat în actuala campanie a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul European din 2024: Belarus, Andorra, Israel și Elveția.

Marius Șumudică laudă un internațional român: "Forță, extraordinar, complet, cel mai bun, numărul unu"

Iordănescu Jr. l-a chemat la națională pentru "dubla" cu Belarus și Andorra și pe Denis Drăguș, atacantul aflat sub formă de împrumut la Gaziantep pe care-l antrenează Marius Șumudică.

Tehnicianul a subliniat că vârful e unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a antrenat vreodată și că e numărul unu din echipă din punct de vedere fizic.

„Referitor la Drăguș, nu îl cunoșteam foarte bine, știam, auzisem că vrea să îl transfere Rapid, am început să îl urmăresc, având în vedere că în cei 14 jucători aveam nevoie de unul sub 24, mi-a fost propus de impresarul meu Cătălin Biță, l-am urmărit 4 meciuri. Am stat o seară întreagă și am văzut 4 meciuri de la Standard, pot spune că e ceea ce aveam nevoie. Așa cum au fost marea majoritate a jucătorilor care au fost cu mine și au reușit, au fost respectați peste tot, Drăguș cred că este unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-am antrenat vreodată.

E numărul unu din echipă din punct de vedere fizic, mi-a venit la teste, un jucător complet, nu am crezut că are o așa forță la 24 de ani, o forță teribilă. Un jucător complet, care rar mi-a fost dat să văd la 24 de ani un atacant să aibă acest cumul de calități care în moment de criză și spațiu nu are nevoie să își mute mingea de pe un picior pe celălalt.

La mine joacă număr nouă clasic, dar la Standard jucând 3-5-2 juca al doilea vârf, toată lumea e încântată, deja există interes de la echipele mari din Turcia, deja a fost desemnat de două ori în echipa etapei în trei meciuri jucate. Jucător cu capacitate de efort extraordinară, nu refuză niciodată jocul aerian, câștigă foarte multe dueluri aeriene, asta m-a avantajat, aveam nevoie de el. Nu pot să spun dacă ar trebui să fie titular la națională, nu pot să zic eu, dar cred că din cele două meciuri, cunoscându-l și pe Denis, cred că al doilea ar trebui să i se acorde șansă și să îl vedem. Cred că e jucător care poate aduce plus valoare clară în echipa națională”, a spus Marius Șumudică la televiziunea DigiSport.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru „dubla” cu Andorra și Belarus

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p



3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024