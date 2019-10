BREAKING NEWS | SCANDALOS! Norvegienii vin la Bucuresti ca sa IASA din teren! Ne acuza copiii de rasism si anunta ca vor PARASI National Arena

Norvegienii se concentreaza mai mult pe cum sa NU joace meciul de diseara!

Intr-un articol publicat de ziarul norvegian VG, jurnalistii nordici sustin ca exista pericolul ca jucatorii nationalei lui Lagerback sa fie abuzati rasial de pustii din tribunele National Arena. Norvegienii se pregatesc sa IASA din teren la primele scandari rasiste ale fanilor.

Articolul e bazat pe o informatie gresita, in jurul careia e construita o intreaga poveste. Norvegienii sustin ca National Arena a fost inchisa dupa meciul cu Spania pentru accesul general din cauza rasismului!

Chiar selectionerul Lagerback si purtatorul de cuvant al Federatiei de la Oslo au anuntat ca norvegienii iau serios in calcul sa paraseasca terenul in cazul in care vor exista insulte rasiste, scrie VG!

"Daca vor fi episoade de genul asta, ii vom notifica imediat pe arbitri, apoi vom face pasii pe care ii consideram potriviti", a spus Svein Graff, managerul de comunicare al norvegienilor.

Diseara, pe National Arena, vor fi peste 30 000 de copii. Romania poate bate recordul mondial pentru cei mai multi pusti la un meci de fotbal, cu aproape 10 000 peste Partizan - Alkmaar din Europa League, in septembrie.