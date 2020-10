Bogdan Andone a decis in trecut un BARAJ cu Islanda, iar acum mizeaza pe un fost jucator de-al sau pentru meciul de diseara: "Sa faca la fel ca si cu Austria"

Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, astazi, de la ora 21.45.

Bogdan Andone a decis barajul de acum 27 de ani impotriva Islandei, la Campionatul European U18. Romania facuse egal in primul meci, scor 0-0, iar la retur trebuia sa inscrie. Bogdan Andone a fost unicul marcator al acelei partide, care a adus calificarea nationalei U18.

"A fost 0-0 la Plopeni, dar trebuia sa pierdem rau. Am avut mare noroc cu Cristi Munteanu, care a aparat fenomenal. Scapau aia cate doi, trei singuri cu el, dar nu reuseau sa-i marcheze. A fost ceva..."

"Pe urma am jucat in deplasare, la Akranes, in luna lui mai. S-a jucat pe un stadion aproape de mare. Era o tribuna mica si un damb, apoi plaja. Batea un vant de nu statea mingea sa executi lovituri libere. De fapt, in a doua repriza s-a jucat doar in preajma careului nostru."

"Daca degaja portarul nostru si abia-abia ajungea mingea la 25 de metri. Am marcat rapid, in prima repriza, dupa care ne-am aparat eroic. Asa sper sa fie si diseara. Se dea Alibec gol, la fel cum a facut cu Austria si sa castigam meciul", a declarat Bogdan Andone pentru Digi Sport

Daca Romania va invinge Islanda, aceasta va juca in finala playoff-ului impotriva Ungariei sau Bulgariei in deplasare.

Tweet Bogdan Andone Alibec Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!