Întrebarea care l-a făcut pe Neymar să plece de la interviu

După meciul în care a oferit două pase decisive, Neymar a oferit un interviu la zona mixtă. A fost întrebat, printre altele, și despre relația cu Kylian Mbappe, colegul său de la PSG, după ce s-a scris că cei doi ar fi avut o dispută.

Deranjat de întrebarea primită, decarul de la PSG nu a oferit un răspuns clar, după care a părăsit interviul.

"Nu înțeleg. Cu Kylian? Nu răspund la asta", s-a limitat să spună sud-americanul.

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. ???????????????? #PSG

Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️????pic.twitter.com/Zo1s55dBWx