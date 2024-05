Pentru selecționata condusă de Jose Mourinho au marcat Rivaldo (minutul 21) și Pandev (minutul 28), în timp ce pentru ”Generația de Aur” au înscris Basarab Panduru (minutul 41), Gică Hagi (minutul 64) și Costel Gâlcă (minutul 72).

Ce a declarat Basarab Panduru după meci

Fostul internațional român a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit de-a lungul partidei, despre spectacolul creat de fani, dar și despre golul spectaculos pe care l-a marcat.

"Am dat golul pe care nu l-am la Mondial. Pe finalul meciului (n.r- cu Suedia) am avut o ocazie, dar am dat pe lângă poartă. Mai bine aş fi dat atunci, dar e bine că l-am dat şi pe ăsta… La gol nu m-am uitat la Dida, dar mă uitam la minge, să nu dau pe lângă ea.

A fost greu, ne-am antrenat, ne-am pregătit, dar… Dar bine că toţi am terminat cu bine. Am avut emoţii pentru că a fost o mare nebunie, toată lumea voia să vină la meci. A fost ceva excepţional, le mulţumim tuturor. E bine că am câştigat, toată lumea a jucat cât a putut", a declarat Basarab Panduru, la finalul partidei.



Declarații Basarab Panduru după meciul Generației de Aur pe www.sport.ro

Spectacol pe Arena Națională

A fost o seară superbă pe cel mai mare stadion al României. La meci au fost prezenți 54.967 de spectatori, cea mai mare asistență înregistrată pe Arena Națională.

Au fost momente emoționante, iar spectacolul fotbalistic nu a lipsit. Starurile prezente pe teren s-au întrecut în execuții care mai de care mai spectaculoase.

Emoțiile au continuat și după fluierul final. A avut loc o ceremonie de premiere, unde fiecare membru al Generației de Aur a primit un trofeu, iar, mai apoi, legendele fotbalului românesc au făcut turul Arenei Naționale în aplauzele zecilor de mii de spectatori.



Basarab Panduru înscrie superb în Generația de Aur - World Stars (PRO TV & VOYO) pe www.sport.ro