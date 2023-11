Selecționata lui Edward Iordănescu a învins-o sâmbătă seară, pe "Pancho Arena" pe Israel, scor 2-1, și și-a asigurat biletele pentru Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, care va fi transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

Bănel Nicoliță laudă un internațional român: "Ajută echipa!"

Bănel Nicoliță a vorbit după Israel - România și a subliniat că știa că George Pușcaș va marca în Felcsut. Mai mult, fostul jucător al FCSB-ului a precizat că-l place pe atacant și că ajută mult naționala cu calitățile pe care le are.

"Credeți-mă, am văzut meciul cu mulți prieteni și era full. Când am văzut echipa și am văzut că Pușcaș titular… apoi am văzut că ne-au dat și ăia gol. Am zis lasă, că așa merităm. Și am zis că să vedeți că Pușcaș și Hagi vor da gol.

Eram cu mulți prieteni și am zis că Pușcaș va marca împotriva tuturor criticilor. Și după a dat gol. Am ridicat toată terasa și am zis că na, Pușcaș, omul meu. Bravo România! D-aia vă spun, fiecare jucător are calitatea lui.

Și calitatea lui poate să ajute echipa. Mie îmi place Pușcaș, în multe meciuri a fost decisiv, a ajutat echipa vorbind de la tineret la echipa mare. El a făcut un meci senzațional, sincer vă spun", a spus Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.

Israel - România 1-2

Israel a deschis scorul scorul în debutul meciului, grație reușitei lui Eran Zahavi din minutul doi. Doar că George Pușcaș a restabilit egalitatea opt minute mai târziu și a redat speranțele tricolorilor!

În repriza secundă, Ianis Hagi a întors soarta partidei (minutul 63). Valentin Mihăilă a ratat fantastic în minutul 74 și a fost eliminat 10 minute mai târziu.

Doar că toate astea nu au mai contat, iar la capătul celor 90 de minute România a pășit învingătoare din confruntarea cu Israel de pe „Pancho Arena” și a obținut calificarea la Campionatul European din 2024.

Cum arată clasamentul Grupei I din preliminariile EURO 2024 + Rezultatele din a 9-a etapă

România - 19 puncte (5 victorii, 4 remize, 0 eșecuri)

Elveția - 17 puncte (4 victorii, 5 remize, 0 eșecuri) Israel - 12 puncte (3 victorii, 3 remize, 3 eșecuri) Kosovo - 11 puncte (2 victorii, 5 remize, 2 eșecuri) Belarus - 9 puncte (2 victorii, 3 remize, 4 eșecuri) Andorra - 2 puncte (0 victorii, 2 remize, 7 eșecuri)

Israel - România 1-2 ("Pancho Arena")

Elveția - Kosovo 1-1 ("St. Jakob-Park)

Belarus - Andorra 1-0 ("Szusza Ferenc")

În vara lui 2024, PRO TV, Pro Arena și VOYO vor transmite Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, unde Edward Iordănescu, alături de elevii săi, vor lua parte după ce s-au calificat cu o etapă înainte de finalul actualei campanii a preliminariilor.