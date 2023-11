Pentru națională urmează acum meciul cu Elveția de marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45. Cele două echipe se vor întâlni în ultima etapă din actuala campanie a preliminariilor EURO 2024 pe Arena Națională.

Ce a spus Edi Iordănescu după ce "Tata Puiu" a declarat că fiul său l-a depășit ca selecționer

După ce România a obținut calificarea la Campionatul European din 2024, Anghel Iordănescu, fost selecționer al României, a subliniat că a fost depășit în cariera sa de antrenor de fiul său, Edi.

La conferința de presă premergătoare duelului cu Elveția, Edward Iordănescu l-a contrazis pe tatăl său și a subliniat că "Tata Puiu" e mentorul său și cel care îi citește cel mai bine trăirile și gândurile.

"Din păcate trebuie să îl contrazic, înainte de toate este tatăl meu, apropiat de sufletul meu total, îmi știe cel mai bine trăirile și gândurile, a fost omul cu care am vorbit cel mai des în toată această perioadă. În mod special, bineînțeles, din punct de vedere profesional, dar nu a fost singurul, ochii mi-au fost mereu deschiși să vadă, am ascultat, mi-am însușit, am vorbit cu oameni de fotbal, am fost deschis și așa voi rămâne tot timpul.

În primul rând, să progresez și în al doilea rând, cum am spus, nu există orgoliu când e vorba de națională. Sunt în competiție totală cu mie însumi, muncesc zilnic să fiu mai bun.

Tatăl meu e în același timp mentorul meu, dar probabil că atunci când a făcut afirmația aia a spus ce își dorește, nu ce crede. Probabil a fost mai dus de entuziasmul momentului decât am fost și eu, nu se pune problema, are un palmares fantastic, a reușit lucruri fabuloase, cu siguranță mi-aș dori să îi calc pe urme, dar e foarte departe de mine", a declarat Edi Iordănescu.

Cum arată clasamentul Grupei I din preliminariile EURO 2024 + Rezultatele din a 9-a etapă

România - 19 puncte (5 victorii, 4 remize, 0 eșecuri)

Elveția - 17 puncte (4 victorii, 5 remize, 0 eșecuri) Israel - 12 puncte (3 victorii, 3 remize, 3 eșecuri) Kosovo - 11 puncte (2 victorii, 5 remize, 2 eșecuri) Belarus - 9 puncte (2 victorii, 3 remize, 4 eșecuri) Andorra - 2 puncte (0 victorii, 2 remize, 7 eșecuri)

Israel - România 1-2 ("Pancho Arena")

Elveția - Kosovo 1-1 ("St. Jakob-Park)

Belarus - Andorra 1-0 ("Szusza Ferenc")

În vara lui 2024, PRO TV, Pro Arena și VOYO vor transmite Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, unde Edward Iordănescu, alături de elevii săi, vor lua parte după ce s-au calificat cu o etapă înainte de finalul actualei campanii a preliminariilor.