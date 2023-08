ANALIZĂ | Trei veterani din Liga 1 ar putea fi surprizele lui Edi Iordănescu pentru meciurile cu Isarel și Kosovo

Selecționerul Edi Iordănescu (45 de ani) va anunța în curând lotul final pentru "dubla" cu Israel și Kosovo. Trei jucători cu mare experiență din Liga 1 impresionează în acest start de sezon și ar putea apărea pe lista naționalei.

3 veterani care l-ar putea ajuta pe Edi Iordănescu

Cei trei jucători români care au parte de un start foarte bun de sezon sunt Aurelian Chițu (32 de ani, FCU Craiova 1948), Constantin Budescu (34 de ani) și Dan Nistor (35 de ani, Universitatea Cluj).

România va înfrunta Israel pe 9 septembrie, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 5. Mai apoi, pe 12 septembrie, tricolorii vor primi vizita naționalei din Kosovo, de la aceeași oră. România nu recunoaște independența Republicii Kosovo.

Aurelian Chițu, golgheter în Liga 1

Aurelian Chițu are un start lansat în noul sezon. Devenit principalul atacant de la FCU Craiova, Chițu a înscris șase goluri, în șapte etape. Este cel mai bun marcator român, la egalitate cu croatul Marko Dugandzic (29 de ani), de la Rapid.

De asemenea, Chițu și-a trecut în cont și două pase decisive în primele șapte etape. El a contribuit la 70% din golurile marcate de Craiova până acum.

Născut la Țăndărei, atacantul oltenilor mai are la activ două selecții în naționala de seniori a României. În mod straniu, ambele meciuri au fost împotriva unor naționale din afara Europei: vs Australia (3-2) și vs Trinidad și Tobago (4-0). Victor Pițurcă (67 de ani) i-a oferit șansa debutului sub tricolor.

De-a lungul carierei, Aurelian Chițu a mai jucat pentru Viitorul (actuala Farul), Valenciennes FC, PAS Giannina, Astra Giurgiu și Daejeon Citizen.

Constantin Budescu, magicianul Farului

Constantin Budescu a început sezonul la Petrolul, dar a fost pus pe liber după un conflict cu antrenorul Florin Pârvu (48 de ani). Farul a profitat și l-a transferat gratis pe mijlocaș. A fost un transfer extrem de inspirat.

Budescu pare un jucător complet schimbat sub comanda lui Gheorghe Hagi (58 de ani). După primele cinci jocuri, "Budi" are două goluri marcate și trei pase decisive livrate. El a schimbat complet jocul Farului de când a ajuns la Ovidiu.

Constantin Budescu are la activ 17 meciuri pentru naționala de seniori a României. El a înscris cinci goluri în tricoul galben. La fel ca în cazul lui Chițu, tot Victor Pițurcă i-a oferit șansa debutului lui Budescu.

Din 2021 nu a mai evoluat Budescu pentru naționala României. Ultimele minute le-a bifat într-un amical contra Angliei, scor 0-1.

Dan Nistor, motorul lui "U" Cluj

La fel ca Budescu și Chițu, Dan Nistor pare că a renăscut în acest sezon. Mijlocașul central a înscris patru goluri și a livrat o pasă decisivă pentru Universitatea Cluj până acum.

Mai mult decât atât, Nistor impresionează prin capacitatea sa de efort, la 35 de ani. El a fost integralist în toate meciurile disputate de "U" Cluj până acum și a contribuit la jumătate din golurile marcate.

Nistor are până acum șapte selecții în naționala României, fără gol marcat. La fel ca Budescu și Chițu, el a debutat sub tricolor tot sub comanda lui Victor Pițurcă.

De aproape trei ani nu a mai evoluat Dan Nistor pentru echipa națională. Ultimul joc a fost o remiză cu Irlanda de Nord, scor 1-1, în Liga Națiunilor.

