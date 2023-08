Cele două cluburi s-au întâlnit pe „Cluj-Arena” în derby-ul etapei a șasea din noul sezon al Superligii României. Stadionul a fost arhiplin, însă „șepcile roșii” nu au reușit să se impună în fața propriilor suporteri.

„Mă și bufnește râsul!” Dan Nistor a fost categoric după 'U' Cluj - CFR Cluj

Dan Nistor a vorbit după meci și a evidențiat faptul că nu înțelege cum „șepcile roșii” nu au reușit să cucerească toate cele trei puncte, având în vedere că trupa a marcat de trei ori.

„Nu a fost bună seara. Mă bufnește și acum râsul că am pierdut. Am dat trei goluri. Din păcate nu am putut să facem o bucurie suporterilor astăzi. Asta e. Din punctul meu de vedere, să marchezi trei goluri acasă și să iei bătaie e inadmisibil.

Am jucat cu foarte mulți suporteri, le mulțumim pe această cale. Îmi pare rău că nu am putut aduce victoria. Trebuie să fim mai atenți la antrenamente. Ăsta e fotbalul, trebuie să ridicăm capul din pământ”, a spus Dan Nistor după meci.

Echipele de start

'U' Cluj: Iliev - Oancea, Pițian, Miron, Mitrea, Vătăjelu - Nistor, Bic, Chipciu - Stoica, Popa

Iliev - Oancea, Pițian, Miron, Mitrea, Vătăjelu - Nistor, Bic, Chipciu - Stoica, Popa CFR Cluj: Sava - Mogoș, Ajeti, Kresic - Krasniqi, Avounou, Tachtsidis, Muhar, Camora - Bîrligea, Otele

'U' Cluj - CFR Cluj 3-4

Thriller-ul din Ardeal a început fantastic. Mai întâi, Ianis Stoica a realizat o „dublă” (10', 38'). Ulterior, CFR Cluj a restabilit egalitatea, grație reușitelor lui Otele (45+3') și Avounou (56').

Ajeti a dus scorul la 3-2 în favoarea fostei campioane, care a întors soarta partidei, în minutul 68. Însă „șepcile roșii” au egalat rapid, prin Dan Nistor, care a executat perfect un penalty (78').

Bucuria studenților nu a durat prea mult. CFR Cluj a trecut din nou la conducere, după ce Avounou l-a lansat perfect pe Jefte, care a înscris fără prea mari emoții.