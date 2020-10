Adrian Porumboiu, suparat pe un titular al nationalei care in trecut a jucat la FC Vaslui: "Se intampla ceva cu el"  

Romania a pierdut acasa cu scorul de 0-1 impotriva Austriei, iar sansele ca "tricolorii" sa ajunga pe primul loc in grupa sunt foarte mici.

Fostul patron de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, este de parere ca Romania ar fi putut castiga partida contra Austriei daca avea putina sansa.

"Mi s-a parut o diferenta vizibila fata de celelalte doua meciuri, cu Islanda si Norvegia. Puteam castiga, daca aveam putina sansa, pentru ca am avut ocaziile noastre. Criticam cand e cazul, dar acum am vazut speranta", a declarat Adrian Porumboiu pentru Gazeta Sporturilor.

Adrian Porumboiu nu este foarte incantat de prestatiile de la nationala Romaniei ale lui Nicusor Stanciu. Fotbalistul care a evoluat in trecut pentru FC Vaslui, nu a oferit prestatiile asteptate de catre fanii nationalei.

"O surpriza neplacuta e Stanciu pentru mine. Se intampla ceva cu el. S-ar putea sa aiba o greutate care nu-i permite sa joace asa cum ar trebui. Cred in continuare in el, dar pare iesit din forma. Talent are si sper ca mai are multe de spus in fotbal".

Adrian Porumboiu este de parere ca lui Mirel Radoi ar trebui sa i se ofere credit in continuare, in ciuda faptului ca acesta a pierdut trei meciuri consecutive.

"Legat de Radoi, daca l-au pus, acum trebuie sa-l lase, nu-l dai afara dupa 2-3, nu-l dai afara dupa 2-3 meciuri pierdute. Nu-i trebuie doctoratul la Sorbona ca sa fie selectioner. E tanar, marele lui minus in acest moment este lipsa de experienta. Insa eu cred ca poate ajunge un antrenor bun."

Romania mai are doua meciuri de disputat in grupa de UEFA Nations League, pe 15 noiembrie impotriva Norvegiei si pe 18 noiembrie impotriva Irlandei de Nord.