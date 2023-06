Adrian Porumboiu, mesaj ferm despre Edi Iordănescu 

Desfășurată pe un teren impracticabil, partida a scos în evidență carențele din faza de contrucție pentru elevii lui Edward Iordănescu. În schimb, defensiva formată de selecționer a arătat excelent. Cuplu care l-a protejat excelent mai mereu pe Horațiu Moldovan, duo-ul Drăgușin - Burcă e marele câștig al confruntării de la Pristina.

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu l-a lăudat pe selecționerul Edi Iordănecu, pe care l-a avut antrenor la fosta sa echipă FC Vaslui.

Porumboiu spune că fiul lui Anghel Iordănescu are grijă de fiecare detaliu înaintea unei partide.

"Păi, nu eu trebuie să am încredere în el, el trebuie să aibă încredere în el, să fie inspirat, să facă cea mai bună echipă pe care o are la dispoziție și, în plus, cele mai bune indicații.



El, la capitolul pregătire a jocului în cele mai mici amănunte, este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am cunoscut. S-au perindat mulți antrenori cu nume la Vaslui, dar el la capitolul ăsta m-a încântat. E foarte analitic în tot ceea ce face”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru ProSport.

Înaintea următorului meci, România se află pe locul doi al grupei de calificare pentru Campionatul European, la două puncte în spatele Elveției și la trei puncte în fața Israelului.

Elveția - România se va juca luni, de la 21:45.

KOSOVO – ROMÂNIA 0-0

KOSOVO: Muric - Vojvoda, Amir Rrahmani, Aliti, Paqarada - Fazliji, Dresevic (Kryeziu 73) – Rashica (Zhegrova 46), Celina, Muslija (Topalli 82) – Muriqi. SELECŢIONER: Alain Giresse

ROMÂNIA: H. Moldovan – C. Manea, Drăguşin, A. Burcă, Camora (Sorescu 23) - T. Băluţă, M. Marin, Stanciu (I. Hagi 86) – Man (Moruţan 61), G. Puşcaş (Alibec 86), Fl. Coman (Mihăilă 61). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

Cartonaşe galbene: Dresevic 50, Kryeziu 86 / G. Puşcaş 81

Arbitri: Danny Makkelie - Hessel Steegstra, Jan de Vries – Sander Van Der Eijk (toţi din Olanda)

Arbitri VAR: Clay Ruperti – Edwin Van De Graaf (ambii din Olanda)