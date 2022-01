Abia a ajuns în țară și e criticat: „E pierdut de realitatea fotbalului românesc!” Reproșurile care i se aduc lui Boloni

Contractul lui Mirel Rădoi cu echipa națională a expirat pe 30 noiembrie. Iar de atunci, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță caută un nou selecționer. Însă, oficialii FRF au fost refuzați, pe rând, de către Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

Ultimul antrenor care a participat la negocieri cu Burleanu și Stoichiță a fost Ladislau Boloni. Doar că tehnicianul nu a fost convins de oferta FRF-ului și a venit la București pentru o nouă rundă de discuții, fiind așteptat la aeroport chiar de către directorul tehnic.

Doar că Gică Craiova consideră că antrenorul ales de Răzvan Burleanu nu este potrivit pentru echipa națională a României. Fostul jucător de atac este de părere că Boloni nu mai este conectat la fotbalul românesc, ci că un antrenor tânăr și dornic, cum era Rădoi, era soluția ideală pentru prima reprezentativă.

Craioveanu: „Ne trebuia un antrenor tânăr”

„E pierdut de realitatea fotbalului din România. E părerea mea, nu vreau să mă cert cu nimeni. Ne trebuia un antrenor tânăr, care să continue ce a făcut Mirel, care a schimbat jocul echipei naționale. Echipa națională a jucat bine, un fotbal diferit față de ce se juca pe timpuri.

Eu am dubii, nu știu dacă e antrenorul ideal pentru echipa națională. OK, are personalitate, e un fost jucător important, dar cred că la echipa națională trebuia să vină cineva care să știe exact ce înseamnă acum fotbalul românesc”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.

Ladislau Boloni a mai pregătit naționala României între 2000 și 2001, când a plecat după doar 10 meciuri, în care a obținut 6 victorii, un rezultat de egalitate și 3 înfrângeri.

De-a lungul carierei, tehnicianul le-a mai pregătit pe Nancy, Sporting Lisabona, Rennais, AS Monaco, Al-Jaziro, Standard Liege, Al-Wahda, Lens, PAOK, Al-Khor, Royal Antwerp, KAA Gent și Panathinaikos.