15 fotbalisti pot debuta intr-un meci oficial pentru nationala de seniori, in duelul cu Islanda 

Mai multi jucatori fara meciuri oficiale la nationala de seniori a Romaniei spera sa prinda lista selectionerului Mirel Radoi.

Meciul de baraj pentru Euro 2020 cu Islanda trebuia sa se joaca astazi, 26 martie, la Reikjavik, dar a fost amanat initial de UEFA pentru 4 iunie, din cauza izbucnirii epidemiei de coronavirus, pentru ca acum duelul sa fie mutat, cel mai probabil, in septembrie, in timp ce turneul final al competitiei a fost si el reprogramat pentru vara anului 2021. De asemenea, amicalul cu Anglia, care trebuia sa aiba loc pe 7 iunie, la Villa Park din Birmingham, a fost anulat. Mirel Radoi a fost numit, pe 26 noiembrie 2019, selectioner al Romaniei, in locul lui Cosmin Contra, dar nu a apucat sa stea pe banca la nicio actiune oficiala. Fostul antrenor al nationalei de tineret, cu care a reusit sa ajunga pana in semifinalele Campionatului European U21, disputat in vara anului trecut, va fi ajutat de Nicolae Dica si este de asteptat sa reformeze lotul echipei de seniori, promovand mai multi jucatori tineri sau chemand cativa putin/deloc selectionati pana acum.

Ce jucatori ar putea juca pentru Romania in premiera intr-un meci oficial:

Alexandru Cretu (NK Maribor/Slovenia) - 27 ani / mijlocas central defensiv, fundas central / s-a aflat pe lista largita a stranierilor, pentru meciul cu Islanda, pana sa fie anuntata amanarea / 25 meciuri si 1 gol, in acest sezon, pentru echipa de club

Andrei Radu (Parma / Italia) - 22 ani / portar / nu are meciuri la nationala de seniori, doar a fost pe lista extinsa la meciurile cu Insulele Feroe, Norvegia, Spania si Spania / 19 meciuri pentru Genoa, in acest sezon

Valentin Mihaila (CS „U” Craiova) - 20 ani / extrema stanga / titular in nationala U21, 4 goluri in 4 meciuri in preliminariile Euro 2021 / 24 meciuri si 7 goluri, in acest sezon, la echipa de club

Alexandru Mateiu (CS „U” Craiova) - 30 ani / mijlocas central defensiv / mai are o selectie, a jucat in amicalul cu Elvetia, din mai 2014 / 27 de meciuri si 1 gol, in acest sezon, pentru echipa de club

Deian Sorescu (Dinamo) - 22 ani / extrema, mijlocas si fundas drepta / nu a mai fost convocat la nationala de seniori / 28 de meciuri si 7 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Andrei Burca (CFR Cluj) - 26 ani / fundas central, fundas dreapta, inchizator / a fost rezerva neutilizata la meciurile cu Spania si Norvegia, din preliminariile Euro 2020 / 31 meciuri si 3 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Alexandru Paun (CFR Cluj) - 24 ani / extrema stanga, mijlocas central ofensiv / a fost rezerva neutilizata la meciurile cu Malta si Spania, din preliminariile Euro 2020 / 33 meciuri si 7 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Adrian Petre (FCSB) - 22 ani / atacant / nu a mai fost convocat la nationala de seniori, are 2 goluri in 5 meciuri pentru Romania U21, in preliminariile Euro 2021 / 3 meciuri si 0 goluri pentru FCSB, plus 19 meciuri si 3 goluri pentru Esbjerg, in acest sezon

Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu) - 23 ani / mijlocas dreapta, extrema dreapta / nu a mai fost convocat la nationala de seniori / 26 meciuri si 11 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Andrei Chindris (FC Botosani) - 21 ani / fundas central / nu a mai fost convocat la nationala de seniori, 5 meciuri pentru Romania U21 in preliminariile Euro 2021 / 27 meciuri si 1 gol, in acest sezon, pentru echipa de club

Radu Boboc (Viitorul) - 20 ani / fundas dreapta, fundas stanga / nu a mai fost convocat la nationala de seniori, 4 meciuri pentru Romania U21 in preliminariile Euro 2021 / 27 meciuri si 2 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Sergiu Bus (Gaz Metan Medias) - 27 ani / atacant / nu a mai fost convocat la nationala de seniori / 27 meciuri si 10 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Mihai Velisar (Gaz Metan Medias) - 21 ani / fundas stanga, mijlocas stanga / nu a mai fost convocat la nationala de seniori, 3 meciuri pentru Romania U21 in preliminariile Euro 2021 / 27 meciuri si 2 goluri, in acest sezon, pentru echipa de club

Darius Olaru (FCSB) - 22 ani / mijlocas central ofensiv, extrema dreapta / nu a mai fost convocat la nationala de seniori / 21 meciuri si 3 goluri pentru Gaz Metan Medias, plus 8 meciuri si 2 goluri pentru FCSB, in acest sezon

Andrei Artean (Viitorul) - 26 ani / mijlocas central defensiv, mijlocas central / nu a mai fost convocat la nationala de seniori / 28 meciuri si 1 gol, in acest sezon, pentru echipa de club