Echipa națională de tineret a României joacă două meciuri amicale cu Portugalia și Germania pentru a pregăti Campionatul European din 2023, găzduit de România și Georgia. „Tricolorii mici” au efectuat deja primele antrenamente, iar Rareș Ilie a oferit un interviu exclusiv pentru www.sport.ro și PRO TV în care a vorbit despre turneul la care România urmează să participe.

„Euro e ceva diferit. Toată lumea e cu ochii pe tine, îți reprezinți țara la un nivel mult mai mare. Toți suntem nerăbdători să ne aflăm acolo. Am avut grupă grea și la U19 și nu a fost rezultatul dorit. De data asta sper că va fi ceea ce ne dorim”, a declarat Rareș Ilie pentru www.sport.ro și PRO TV.

Imaginea României în afară: „Nu au o părere foarte bună despre România!”

Plecat în vară în Franța, unde a fost transferat de Nice, iar acum în Israel, fiind împrumutat de gruparea franceză la Maccabi Tel Aviv, Rareș Ilie a dezvăluit că România nu este bine percepută de străini.

„Pot spune că nu au o părere foarte bună despre România. În general România nu e privită foarte bine, cel puțin unde am fost eu. Încerci cumva să le schimbi părerea. E o ocazie foarte bună pentru mine și pentru toți colegii mei să arătăm că și România e capabilă de lucruri frumoase.

A fost o perioadă un pic grea pentru mine, dar mai bine că trec prin asta acum, la 19 ani. Am ce învăța în perioada asta. Sper să joc bine aici și să mă întorc la club și să joc bine și vom vedea mai departe. Nu cred că am avut probleme de acomodare, cu limba mă descurc, colegii mereu m-au plăcut pe unde am fost.

Nivelul este diferit peste tot pe unde te duci, dar te obișnuiești. Sunt perioade și perioade. Încredere am în mine. Mi-ar trebui mai multe minute, dar acum nu sunt eu cel care decide și o să fac tot ce îmi stă în putință să joc cât mai mult”, a adăugat jucătorul român.