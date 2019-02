"Romania, poti merge pana la capat!" Mihai Mironica, dupa calificarea fabuloasa a romancelor in semifinalele Fed Cup

Pentru multi ani dintre noi, finalele lui Ilie si Ion in Cupa Davis au fost franturi de imagini de arhiva sau emotii prizate prin paginile lui Ioan Chirila, dar nu o experienta traita in direct.

Acum avem insa si noi, cei din epoca post-Nastase si Tiriac, epopeea noastra nationala in tenis cu Simona, Irina, Monica si Mihaela.

Romania a fost privita drept o victima aproape sigura pe terenul acestei echipe care a cucerit de 6 ori in ultimii 8 ani trofeul FED CUP, Cehia cu cea mai buna generatie din istoria acestei competitii. Inclusiv cotele de la casele de pariuri indicau o echipa a Romaniei vanat adus de tragerea la sorti in catarea rachetelor cehesti.

Simona a castigat in anii trecuti multe meciuri pentru Romania in FED CUP, dar parca acum a aratat pentru prima oara ca un lider de anvergura mondiala pentru selectionata noastra. In galbenul intens cu care a intrat pe terenul de la Ostrava, Simona aducea aminte de un alt aroman de legenda capitan de tricolori, Gica Hagi. Succesul Romaniei la tenis pe terenul atat de galonatei echipe a Cehiei e comparabil cu ce izbutea Romania lui Hagi impotriva Argentinei in ‘94. Simona nu doar ca a adus Romaniei doua puncte, nu doar ca a invins-o pe Karolina Pliskova, numar 5 mondial si proaspata semifinalista la Australian Open, pe terenul perfect pentru bombele masivei cehoaice, dar a adus si increderea, inspiratia pentru colegele care au smuls al treilea punct, cel decisiv al calificarii in semifinale.

Dincolo de frumusetea victoriilor liderei echipei noastre, Simona Halep, acest triumf este in primul rand despre izbanda cu iz cinematografic de la dublu. Monica si Irina au confirmat ca sunt niste luptatoare sublime. Au crezut in forta lor si la 1-0 la seturi pentru cel mai bine cotat cuplu din lume, cel al Cehiei. Monica Niculescu parca a invatat tenisul in Sparta, e ca din legendele cu faimosii luptatori din Grecia antica. Irina Begu e un mister incantator, atunci cand crezi ca e prabusita renaste cu lovituri care imbina perfect tehnica si forta.

Acest succes fantastic al dublului nostru imi aduce aminte de o alta victorie memorabila, cea a perechii Mergea - Tecau in Ecuador. Felul in care au jucat Monica si Irina ne fac sa visam ca aceasta echipa poate merge pana la capat, pana la trofeu, pentru ca Romania are ce sa mai puna langa punctele capitanului jucator Simona Halep. Si sa speram ca Mihaela Buzarnescu se poate scutura si poate reveni la forta, la combativitatea de anul trecut.

Victoria de la Ostrava e poate inca o confirmare ca asistam la momentul de glorie in echipa al celei mai bune generatii din tenisul feminin romanesc. Simona ne obisnuia in anii trecuti sa ne spuna ca vrea sa incheie anul la Turneul Campioanelor. Cred ca a venit momentul sa o auzim cum ne promite ca va incheia anul de tenis in noiembrie, alaturi de Irina, Monica si Mihaela, in finala FED CUP, Cupa Mondiala a tenisului feminin.