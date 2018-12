Ciprian Sora il contrazice pe Ghita: "Benny Adegbuyi e cel mai valoros kickboxer din Romania!"

Ciprian Sora intervine in conflictul dintre Daniel Ghita si Benny Adegbuyi

Ciprian Sora spune ca la ora actuala Benny Adegbuyi este cel mai bun luptator de kickboxing din Romania.

"Pot spune ca este cel mai valoros kickboxer la categoria super grea din tara, el fiind clasat in primii 3 din Glory. Are 14 meciuri pana acum in acest turneu", a fost mesajul lui Sora, preluat de ziare.com.

Declaratia lui Sora vine in contextul in care Benny a fost ironizat de Ghita printr-o serie de mesaje postate pe Facebook in ultimele zile.

"Ar trebui sa taci din gura si sa accepti pierderea rusinoasa a acestei finale mediocre, cea mai penibila din istoria kickboxului!"

"Lipsit de modestie, dar raman si sunt numarul 1 in Romania la kickboxing! Nu exista roman in kick boxing cu care ma puteti compara la ora actuala sau care a avut performantele mele pe plan mondial!", a scris Ghita pe Facebook, ca urmare a finalei pierdute de Benny Adegbuyi in piramida Glory din weekend.

