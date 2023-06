Triplă pentru istorie! Performanță fabuloasă pentru Manchester City și Pep Guardiola

Unicul gol al meciului a fost marcat de Rodri, în minutul 68. Bernardo Silva a centrat în fața porții, mingea a fost respinsă și a ajuns la Rodri, care a șutat imparabil de la 14 metri, fără șansă pentru portarul Andre Onana, care a avut câteva intervenții spectaculoase pe parcursul jocului.

Grație triumfului de la Istanbul, Manchester City a cucerit o triplă istorică în acest sezon formată din Champions League, Premier League și Cupa Angliei. Echipa lui Pep Guardiola este doar a doua echipă din Anglia care reușește această performanță, după Manchester United, în 1999.

Performanța este una deosebit de importantă și pentru Pep Guardiola. Antrenorul a ajuns la trei trofee Champions League cucerite, după cele două cu FC Barcelona (2009, 2011).

Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care cucerește o astfel de triplă de două ori în carieră. Managerul spaniol a izbutit aceeași performanță în sezonul 2008/2009, cu FC Barcelona, când a câștigat Champions League, Cupa Spaniei și titlul în La Liga.

Pep Guardiola is the first manager in European football history to complete the treble TWICE.

Barcelona (2008/09)

???? LaLiga

???? Copa del Rey

???? UCL

Man City (2022/23)

???? Premier League

???? FA Cup

???? UCL

The Double Treble™ pic.twitter.com/98H60CDbaV