TENTATIVA DE OMOR! Au vrut sa ni-l UCIDA pe Omrani! :)) Simulare PENIBILA a francezului in meciul cu Astana! Ce a facut cand a simtit ca mingea il atinge

Omrani a marcat 3 goluri cu Astana. Francezul a fost omul calificarii CFR-ului in turul 2 al preliminariilor Champions League.

Atacantul CFR-ului n-a iesit in evidenta doar prin reusitele sale. In final a ratat o ocazie incredibila, singur in fata portii goale. Apoi s-a remarcat si intr-un rol de teatru. A simulat penibil dupa ce o minge l-a atins n spate. Omrani s-a tavalit cateva secunde, sustinand ca a fost lovit in cap. Nu l-a impresionat pe arbitru. :)