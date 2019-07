Cine e Maccabi Tel Aviv, adversara CFR-ului din turul 2 preliminar al UCL: au castigat campionatul fara sa piarda vreun meci! Cea mai mare performanta reusita in Europa

CFR Cluj s-a calificat in turul 2 preliminar al UEFA Champions League dupa un meci incredibil cu Astana.

CFR Cluj a intrat greu in meci si Astana a deschis scorul in Gruia, insa ardelenii au reusit sa revina incredibil si sa castige cu 3-1. Omrani a marcat toate cele trei goluri, iar ultima reusita a fost o veritabila "bijuterie": gol cu calcaiul, mingea trimisa direct in coltul lung.

CFR Cluj o va intalni pe Maccabi Tel Aviv in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Gruparea din Israel a castigat campionatul trecut fara sa piarda niciun meci: 20 de victorii si 6 egaluri. Maccabi a jucat in grupele cupelor europene in 3 din ultimele 4 sezoane. Anul trecut, israelienii au fost eliminati in play-off-ul Europa League de norvegienii de la Sarpsborg. Cea mai buna performanta a celor de la Maccabi in Europa este calificarea in 16-imile Europa League, sezonul 2013-2014.

Confruntarea dintre CFR Cluj si Maccabi Tel Aviv se va juca pe 23/24 iulie - turul, respectiv 30/31 iulie - returul.