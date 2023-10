Echipa portugheză Sporting Braga a contribuit din plin la spectaculoasa seară de marți din Champions League cu o revenire de senzație în deplasarea de la Union Berlin: condusă cu 2-0 (Sheraldo Becker '30 și '37), a revenit pentru un 3-2 cu golul decisiv marcat în minutul 90+4 (Sikou Niakate '41, Bruma '51 și Andre Castro '90+4).

Artur Jorge senior, legendă la Sporting Braga

Artizanul calificării lui Sporting Braga în grupele Champions League, după un loc 3 în Primeira Liga sezonul trecut, este antrenorul Artur Jorge, nimeni altul decât tatăl fotbalistului cu același nume trecut și pe la FCSB.

”O victorie meritată, magnifică. Am avut un plan strategic pe care l-am pus în aplicare încă din minutul 1, noi am fost echipa consistentă pe parcursul celor 90 de minute și am reușit să controlăm o bună parte din meci.

Am fost conduși cu 2-0 din cauza greșelilor noastre, am rămas calmi și ne-am continuat planul astfel încât să obținem rezultatul dorit”, a explicat la final antrenorul portughez.

Artur Jorge senior, născut pe 1 ianuarie 1972, este o legendă la Braga: ca jucător a evoluat între 1986 și 2004, iar ca antrenor activează la club, cu întreruperi, din 2010, fiind instalat ca principal ”plin” în vara anului trecut.

Artur Jorge junior, fundaș central (ca tatăl său) născut în 1994, a fost o apariție meteorică la FCSB în sezonul 2017-2018 și acum evoluează la Farense, nou-promovată în prima ligă portugheză.

Artur Jorge junior, autogol pentru FCSB la 13 secunde de la debut

La FCSB, unde a fost împrumutat chiar de la Sporting Braga, Artur Jorge junior a jucat doar patru partide, una în Liga 1 și trei în Cupa României, în sezonul 2017-2018.

La debut, fundașul portughez și-a dat autogol după doar 13 secunde și a intrat instantaneu în dizgrația conducerii, deși fotbalistul ajunsese la echipă cu doar o zi înaintea partidei respective, un 2-1 cu Juventus București în campionat.