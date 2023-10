Dayro Moreno, atacantul columbian care a jucat la fosta Steaua (actuala FCSB) între 2008 și 2010, a împlinit luna trecută 38 de ani și continuă să marcheze pe bandă rulantă în prima ligă pentru Once Caldas, echipa sa de suflet.

În noaptea de duminică spre luni, Dayro și-a făcut din nou datoria în Once Caldas - Independiente Medellin 2-2, marcând de data aceasta din penalty în meciul din etapa 15 din Liga Dimayor Finalizacion (faza a doua a campionatului).

Atacantul este golgheterul competiției, cu 9 reușite în cele 15 meciuri jucate, toate ca titular!

Goana lui Dayro Moreno după două recorduri istorice

Dar marea țintă a lui Dayro Moreno este aceea de a deveni goleadorul numărul 1 din istoria Columbiei, iar legenda lui Once Caldas (club la care s-a format și la care evoluează acum pentru a cincea oară) luptă să atingă două recorduri istorice.

Atacantul de 38 de ani este la 9 goluri distanță de titlul de cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (recordul este deținut de Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 224 de goluri vs 215 ale lui Dayro) și la 22 de reușite de titlul de cel mai bun marcator columbian din lume (recordul îi aparține lui Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 346 de goluri vs 324 ale lui Dayro), conform statisticilor prezentate de La Patria.

În perioada petrecută la Steaua/FCSB, 2008-2010, atacantul a înscris de 13 ori în 55 de partide din Liga 1, Cupa României și cupele europene.

Clubul și fanii îl venerează pe Dayro Moreno

Cele mai recente reacții la adresa lui Dayro Moreno, venite din partea clubului și a fanilor, sunt edificatoare și nu mai au nevoie de vreo traducere:

”UN VERDADERO ÍDOLO, DAYRO MAURICIO MORENO GALINDO” (scris cu majuscule pe pagina oficială de Facebook a clubului Once Caldas)

”El mejor jugador en la historia del Blanco Blanco, Gracias Dayro”

”Astro colombiano”

”Este Crack Es Todo Un Personaje”.

Foto: Once Caldas

VIDEO cu ultimul gol înscris de Dayro Moreno AICI