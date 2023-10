Stefano Pioli surprinde, după PSG - AC Milan 3-0: ”60 de minute am jucat mai bine”

Italienii nu au avut nicio șansă la Paris, în fața echipei antrenate de Luis Enrique, și au ajuns într-i situație delicată după trei runde în grupele Champions League.

Semifinalista competiției în sezonul precedent, AC Milan are doar două puncte și este pe ultimul loc în grupă, la două puncte distanță de următoarele două clasate, Borussia Dortmund și Newcastle.

Chiar și așa, Stefano Pioli, antrenorul Milanului, a scos în evidență partea pozitivă după înfrângerea dură de la Paris. Tehnicianul consideră că echipa sa a jucat bine timp de 60 de minute.

Stefano Pioli: ”Am jucat mai bine decât PSG 60 de minute”

"Am avut o performanță foarte bună și am jucat mai bine decât PSG timp de 60 de minute. Apoi, primirea celui de-al doilea gol a îngreunat lucrurile. Am renunțat puțin, ne-am ridicat și am crezut că putem egala. Ne pare rău. În unele situații au avut mai multă calitate decât noi și asta a decis rezultatul. Am interpretat prima repriză așa cum ne-am dorit și am făcut-o bine, apoi a fost nevoie doar de o greșeală pentru ca un gol să fie marcat.

Apoi, a trebuit să-l evităm pe al doilea. E păcat, este o perioadă în care ne putem descurca mai bine, dar și în care suntem penalizați puțin prea mult. Dar acesta este nivelul Ligii Campionilor.

Trebuie să jucăm meciuri mai bune. Este de necrezut că nu am reușit să marcăm. Rezultatul de la Newcastle este singurul lucru pozitiv al serii, pentru că ne dă speranță. Trebuie să credem în asta!", a spus Stefano Pioli, potrivit Footmercato.

În următoarea etapă din Champions League, AC Milan va juca tot împotriva celor de la PSG, dar pe teren propriu.

În campionat, Milan este pe locul doi, cu 21 de puncte, la un singur punct distanță de liderul și rivala Inter Milano.