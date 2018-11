Schimbare istorica in UCL! UEFA pregateste o mutare URIASA: Cand se vor juca meciurile

UEFA pregateste o schimbare uriasa!

Totul prntru a opri marile echipe ale Europei care vor sa-si creeze propria competitie, Superliga Europei, care sa inceapa in 2021.

UEFA are de gand sa mute meciurile din Champions League in weekend incepand din acelasi sezon, scrie AS.

Aceasta mutare ar aduce schimbari si in ceea ce priveste disputarea partidelor din campionatele interne. Astfel, meciurile din La Liga, Premier League, Bundesliga sau Serie A ar trebui sa se joace in timpul saptamanii.

Reprezentantii marilor campionate europene au trimis deja o scrisoare catre forul continental in care anunta ca nu sunt de acord cu acest lucru.