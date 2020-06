S-au RAZGANDIT! Cine sunt fotbalistii DE TOP care au revenit pe teren dupa RETRAGERE

Retragerea este un moment dificil pentru orice fotbalist, iar unii jucatori n-au putut sta prea mult departe de gazon.

Dupa ce Kingsley Coman si Serge Gnabry au fost loviti de accidentari, Bayern Munchen i-a propus lui Arjen Robben sa revina pe teren in iarna acestui an. Olandezul a fost tentat, dar a refuzat propunerea fostei sale echipe, venita la doar jumatate de an dupa retragerea sa din activitate.

O revenire a fostului mijlocas n-ar fi fost o surpriza atat de mare, avand in vedere ca si alte nume importante din fotbal s-au razgandit si s-au intors pe teren. In Romania, exemplul cel mai graitor este cel al lui Gheorghe Hagi, care s-a retras de la nationala in 1998, dar a revenit dupa cateva luni si a participat chiar si la Euro 2000.

Exista si superstaruri care s-au retras total din activitate dar au ajuns sa revina asupra deciziei si sa activeze din nou la cel mai inalt nivel, in campionate foarte puternice. Iata cine sunt cei mai tari cinci astfel de fotbalisti!

Johan Cruyff

Legenda lui Ajax si a Barcelonei s-a retras initial in 1978, dupa cinci ani petrecuti pe Camp nou. Chiar daca avea doar 31 de ani, Cruyff a decis sa renunte la cariera de fotbalist, dar dupa foarte putin timp a revenit asupra deciziei si a semnat cu americanii de la Los Angeles Aztecs. In lunile de absenta de pe gazon, Cruyff a fost atras in niste afaceri dubioase in Spania, care l-au facut sa piarda milioane de dolari, asa cum chiar el marturisea. Dupa revenire, a reusit sa castige doua titluri de campion al Olandei cu Ajax si unul cu Feyenoord, dar si cate o cupa cu fiecare club dintre cele amintite. S-a retras definitiv in 1984.

Marc Overmars

Aripa din Olanda a facut cariera la Ajax, Arsenal si Barcelona, dar a debutat pentru Go Ahead Eagles, club pentru care jucase si ca junior. S-a retras prematur, in 2004, dupa o accidentare grava la genunchi. Dupa patru ani, a fost invitat sa ia parte la meciul de retragere al lui Jaap Stam, iar evolutia sa prin care l-a pus in mare dificultate chiar pe George Ogararu, a atras atentia catorva cluburi, printre care si Go Ahead Eagles. Desi a refuzat initial propunerile de a reveni pe gazon, Overmars a semnat pana la urma cu ”Vulturii” pentru care a si debutat. A mai jucat un sezon in liga secunda din Olanda, iar apoi a renuntat definitiv la cariera de fotbalist.

Paul Scholes

Legenda lui Manchester United si unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali din istoria fotbalului britanic si-a anuntat retragerea in primavara lui 2011. El avea sa ramana in staff-ul lui Sir Alex Ferguson, insa in ianuarie 2012 aparitia numelui sau pe lista rezervelor lui United pentru o partida cu Manchester City din FA Cup avea sa socheze pe toata lumea. Inclusiv jucatorii lui Sir Alex au fost surprinsi, dar bucurosi de ajutorul primit, pentru ca lotul “diavolilor” era atunci decimat de accidentari. Scholes a mai jucat pana in vara lui 2013 si a mai castigat un titlu alaturi de trupa de pe Old Trafford, ajungand la un total de 11 in cariera sa.

Roger Milla

Camerunezul si-a anuntat retragerea in 1989, pe cand avea 37 de ani, si s-a mutat in insula Reunion. In 1990 a fost solicitat de presedintele tarii sale, Paul Biya, pentru a juca pentru Camerun la mondialul din Italia. Milla a revenit pe teren si a jucat chiar si la campionatul mondial din 1994. S-a retras definitiv in 1996, cand avea 44 de ani. Dupa ce a jucat in Statele Unite la varsta de 42 de ani, Milla a devenit cel mai batran jucator din istoria campionatelor mondiale de fotbal. In 2014, a fost detronat de Faryd Mondragon, care a evoluat pentru Columbia la varsta de 43 de ani.

Jens Lehmann

Retras in 2010, Lehmann punea capat unei cariere fabuloase, cu experiente la Schalke 04, AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal si Stuttgart. Numai ca, dupa doar un an, Arsene Wenger se vedea pus intr-o situatie teribila, cu doi dintre cei trei portari accidentati. Astfel, ajungea sa apeleze la Lehmann, pentru rolul de goalkeeper de rezerva. Neamtul a si jucat intr-un meci contra lui Blackpool, dupa ce Manuel Almunia s-a accidentat la incalzire. Acel meci a fost singurul jucat de Lehmann dupa revenire.