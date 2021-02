Ronaldo si-a iesit din minti! A cerut penalty si i-a venit sa PLANGA de nervi in prelungiri! Ce s-a intamplat

Frustrare maxima pentru Ronaldo la revenirea in Portugalia!

Juventus a pierdut cu 2-1 in fata lui Porto in turul optimilor de finala din Champions League. Taremi (1) si Marega (46) i-au dat un munte de urcat campioanei din Serie A pentru calificare. Reusita lui Chiesa o pozitioneaza decent pe Juventus in cursa pentru un loc in sferturi.

Putea fi si mai bine, daca Ronaldo primea penalty in prelungirile jocului. Cristiano nu l-a impresionat insa pe arbitrul Carlos Del Cerro sau pe asistentii VAR. Atacul nigerianului Sanusi a fost considerat corect, spre nemultumirea evidenta a lui Ronaldo. CR7 a continuat sa protesteze si in drum spre vestiare, dupa finalul jocului!



Cristiano Ronaldo CLEARLY fouled in the box and no penalty was given... Juventus have been robbed.pic.twitter.com/fEmHKrXaDy — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 17, 2021

Ronaldo was NOT happy with the referee ???? pic.twitter.com/IgBNR65WGO — DAZN Canada (@DAZN_CA) February 17, 2021