Recordul lui Haaland, bătut de Sebastien Haller. Performanța incredibilă reușită de starul celor de la Ajax

Atacantul de 27 de ani a marcat ambele goluri ale olandezilor și a ajuns la nouă reușite în cele cinci meciuri jucate în grupele Ligii Campionilor, în acest sezon.

Cu cinci victorii în tot atâtea partide, Ajax este lider în grupă și și-a asigurat calificarea în optimile de finală ale competiției.

După dubla reușită în întâlnirea cu Beșiktaș, Sebastien Haller are nouă goluri în primele meciuri pe care le-a jucat în Liga Campionilor.

Astfel, jucătorul de origine franceză a stabilit un nou record, depășindu-l pe Erling Haaland, care marcase opt goluri în sezonul de debut în Liga Campionilor, cu Salzburg.

Sebastien Haller has scored more goals in his first five Champions League games than any player in the history of the competition ???? pic.twitter.com/62NC7DzjmG