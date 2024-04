Real Madrid e favorită la câștigarea Champions League, însă surpriza vine pe locul doi

În faza următoare a competiției, Borussia Dortmund se va duela în dublă manșă cu Paris Saint-Germain, iar Bayern Munchen va întâlni Real Madrid pentru un loc în finala competiției.

Considerată favorită înaintea disputării meciurilor din sferturile de finală, Manchester City a fost eliminată de Real Madrid.

Meciul dintre Manchester City și Real Madrid a oferit, din nou, un adevărat spectacol. După 1-1 în timpul regulamentar, jocul a fost împins în prelungiri, iar mai apoi la penalty-uri, unde spaniolii s-au impus cu 4-3, astfel că și-au asigurat ultimul bilet pentru ”careul de ași”.

Specialiștii de la Opta au realizat un clasament al celor patru formații calificate în semifinale și șansele pe care le au pentru a cuceri trofeul.

Real Madrid și PSG sunt favorite pentru calificarea în ultimul act, în timp ce galacticii au și prima șansă pentru titlu, cu un procent de 39%, în timp ce liderul din Ligue 1 are un procent de 27%.

Cele două reprezentante din Bundesliga se află pe locurile trei și patru, cu 17%, respectiv 16%.

