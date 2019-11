Real a dat lovitura dupa recitalul cu Galata! El e noul star al "Galacticilor": i-au dat 10, iar CR7 e doar o amintire la Madrid

Rodrygo are lumea la picioare dupa prestatia sa excelenta in fata celor de la Galatasaray!

Tanarul de 18 ani a inscris de doua ori in primele 7 minute ale partidei si a bifat hat-trick-ul in minutele de prelungire ale partidei incheiate cu scorul de 6-0 in favoarea Realului. Mai mult, Rodrygo a avut si un assist la golul din minutul 45 al lui Benzema.

Uimiti de felul in care a aratat pe teren, spaniolii de la AS i-au dat nota maxima lui Rodrygo pentru prestatia de miercuri seara din Grupele UEFA Champions League. A fost singurul jucator al Realului care a luat 10. Benzema, autorul unei duble, si Valverde au obtinut 9.

Odata cu reusita dublei in minutele 4 si 7 ale partidei, Rodrygo a devenit cel mai tanar marcator din istoria Champions League care inscrie de doua ori in primele sapte minute ale unui meci.

La cei 18 ani si 301 zile, Rogrygo a devenit al treilea cel mai tanar fotbalist al Realului care marcheaza in Europa, dupa Raul (18 ani si 113 zile) si Panalles (18 ani si 247 zile).

Mai mult, el este al doilea cel mai tanar brazilian care reuseste hat-trick-ul intr-o competitie europeana dupa Ronaldo Nazario.

???? New wonderkid in town: Rodrygo ????

⚽️ Left foot, header, right foot = perfect hat-trick

???? 2nd youngest player in #UCL history to score treble

???????? 2nd youngest Brazilian to score a hat-trick in European competition, after @Ronaldo #UCL pic.twitter.com/m9E2CyihFB