VIDEO | Rodrygo face SAH MAT apararea Galatei! Pustiul de 18 ani al Realului reuseste dubla in doar 3 minute

Rodrygo inscrie de 2 ori pe Bernabeu

Real Madrid primeste vizita celor de la Galatasaray in etapa a 4-a a grupelor Ligii Campionilor.

Madrilenii au inceput in forta meciul, iar pustiul brazilian Rodrygo, nascut in 2001, a reusit dubla in doar 3 minute, ambele goluri fiind inscrise din pasele lui Marcelo

Real Madrid - Galatasaray 1-0 min. 4

It is goal! Rodrygo Real Madrid vs Galatasaray 1-0 pic.twitter.com/ws5TIcPS2O — DONSPORTS (@DONSPORTS2) November 6, 2019

Real Madrid - Galatasaray 2-0 min. 7