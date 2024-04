După ce a câştigat pe Parc des Princes cu 3-2, FC Barcelona a plătit preţul faptului că a rămas în zece jucători după o jumătate de oră de joc.

Raphinha (12) a deschis scorul pentru catalani, dar PSG a înscris de patru ori până la final, prin Ousmane Dembele (40), Vitinha (54) şi Kylian Mbappe (61 - penalty, 89).

Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, care a avut parte de un meci dificil, tensionat, cu multe proteste la deciziile sale de ambele părţi.

După meci, mijlocașul german a oferit un interviu sincer, în care nu s-a ferit să aibă o reacție clară la adresa evoluției echipei.

"Nu am văzut ce se întâmplă, dacă a făcut o greșeală, probabil că a meritat să fie eliminat.

În asemenea momente cruciale trebuie să fi sigur dacă ai șansa să recuperezi mingea. Dacă nu ai, trebuie să te dai la o parte. Nu știu cum a fost faza. Este mai bine să oferi șansa atacantului de a se confrunta cu portarul. Poate rata, portarul poate apăra.

Să iei cartonaș roșu la începutul meciului va distruge echipa.

Cred că am meritat penalty (n.r. - la faza în care a fost faultat de Marquinios). I-am spus arbitrului că m-a lovit, dar mi-a dat galben", a spus Gundogan.

"Everything was in our hands and we just gave it away."

İlkay Gündoğan spoke with @GuillemBalague to discuss what went wrong for Barcelona ???? pic.twitter.com/GIs5uoI1O1