Înainte de duelul de pe Etihad, presa internațională anunța că Real Madrid s-a înțeles cu Antonio Rudiger (29 ani), jucătorul lui Chelsea, care i-a anunțat pe șefii londonezi că va pleca în vară, liber de contract. Fundașul a ajuns la un acord verbal cu madrilenii, însă nu a apărut niciun anunț oficial în acest sens.

Reacție genială a lui Carlo Ancelotti când a fost întrebat despre Rudiger: „Cine este?”



La finalul partidei, Carlo Ancelotti a fost întrebat de către un reporter despre situația lui Rudiger, moment în care tehnicianul italian a avut o reacție ce a devenit rapid virală, glumind.

Reporter: S-a spus că Toni Rudiger...

Carlo Ancelotti: Toni..?

Reporter: Antonio Rudiger le-a transmis celor de la Chelsea...

Carlo Ancelotti: Cine este? Încă este jucătorul lui Chelsea și nu pot vorbi despre asta.

Reporter: Vom întreba în vară.

Declarațiile lui Carlo Ancelotti după Manchester City - Real Madrid 4-3



Tehnicianul a vorbit și despre înfrângerea suferită, punctând că echipa sa a fost „ținută în viață” de rezultat. Ancelotti se așteaptă ca Realul să primească susținerea publicului în returul de pe Santiago Bernabeu, pentru a putea ajunge într-o nouă finală UEFA Champions League.

„Am început foarte rău meciul, însă echipa a arătat din nou capacitate de reacție și am fost în meci până la final. Le-am făcut rău când am avut posesie, însă trebuie să ne apărăm mai bine. Rezultatul nu e bun, însă poate schimba returul. Manchester City e o echipă puternică și am luptat bine. Apărarea mai bună este cheia pentru a trece în finală.

E o înfrângere care ne menține în viață și avem încredere maximă în retur. Karim a făcut un meci mare, a avut personalitate pentru a bate penalty-ul într-un mod spectaculos. Modric a făcut și el un meci bun, nu l-am schimbat pentru că s-ar fi simțit rău ci pentru a avea jucători proaspeți și Ceballos a intrat cu multă personalitate”, a declarat Ancelotti conform Mundo Deportivo.