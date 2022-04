Lovitură de proporții dată de Real Madrid. "Contract pe termen lung"

Real Madrid a ajuns la un acord verbal cu stoperul lui Chelsea, germanul Antonio Rudiger.

The Sun anunță azi că neamțul considerat unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din Premier League, câștigător anul trecut al Ligii Campionilor, a refuzat oferte superavantajoase ale șefilor de pe Stamford Bridge.

Contractul îi expiră pe 30 iunie și, situația complicată de la club după plecarea miliardarului rus Roman Abramvovich, l-a determinat pe Rudiger să plece în alt campionat.

Cum dragostea pentru Chelsea nu-i permitea să meargă la o altă echipă din Premier League, Rudiger ar fi ales deja să evolueze din sezonul viitor în La Liga, la liderul din campionat, Real Madrid, formație condusă de italianul Carlo Ancelotti.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a scris pe Twitter că Antonio Rudiger mai trebuie doar iscălească actele, iar contractul va fi unul pe "termen lung".

Antonio Rudiger are 29 de ani.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet - but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️???? #RealMadrid

It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa