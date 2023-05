Reacția tatălui lui Erling Haaland după ce a fost filmat jignindu-i pe suporterii lui Real! Ce a spus 

Partida de pe Santiago Bernabeu s-a încheiat cu o remiză după golurile marcate de Vinicius Junior și Kevin De Bruyne, astfel că echipa calificată în finala UEFA Champions League se va decide în returul de pe Etihad Stadium. După meci, pe internet au apărut imagini cu tatăl lui Erling Haaland, având altercații cu fanii madrileni.

Alfie Haaland a mers să își urmărească băiatul, care a avut o evoluție extrem de ștearsă, și a fost filmat în timp ce arunca mâncare înspre fanii lui Real Madrid, pe care îi și jignea din loja în care se afla.

Fostul fotbalist a fost escortat în afara lojei după gesturile făcute, iar în urma imaginilor care au devenit virale a oferit și o primă reacție în acest sens, explicând situația din perspectiva sa.

„Ok. Fanii lui Real Madrid nu au fost fericiți pentru că am sărbătorit golul lui Kevin De Bruyne. A trebuit să ne mutăm de acolo pentru că fanii Realului nu au fost prea fericiți cu rezultatul de 1-1”, a scris Alfie Haaland pe Twitter.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp