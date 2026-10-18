Cu trei zile înaintea confruntării cruciale împotriva echipei Paris Saint-Germain şi cu o săptămână înainte de "El Clasico" cu Real Madrid, FC Barcelona a avut de muncit, dar a reuşit în cele din urmă o victorie categorică, cu scorul de 5-2, în faţa lui Real Betis Sevilla, sâmbătă în deplasare, bifând astfel al nouălea succes în tot atâtea etape din La Liga, informează AFP.

9 din 9 pentru Barca în La Liga

În pragul unei săptămâni decisive, dubla campioană a Spaniei a ieşit câştigătoare dintr-o dispută intensă pe stadionul olimpic La Cartuja, graţie unei noi execuţii superbe a lui Lamine Yamal (min. 10, 1-0), care a oferit şi o pasă decisivă în repriza secundă pentru Gabriel Jesus (min. 52, 3-1, la care s-au adăugat golurile marcate cu capul de Rodri (min. 41, 2-1) şi Eric Garcia (min. 63, 4-2), precum şi a cincea reuşită, semnată de Dani Olmo (min. 81, 5-2).

Pentru gazde au marcat Gomez (min. 27) şi Ezzalzouli (min. 53).

Barça (locul 1, 27 de puncte) va sosi marţi pe Parc des Princes fiind singura echipă din Europa care a câştigat primele 11 meciuri disputate în toate competiţiile şi având un avans de nouă puncte faţă de Real (locul 4, 18 puncte), formaţie care o va primi duminică pe Sevilla (locul 5, 14 puncte).

Rezultatele din etapa 9 și clasamentul din La Liga

Vineri

Deportivo La Corogne - Levante 1-1

Sâmbătă

Espanyol Barcelona - Atletico Madrid 0-1

Villarreal - Elche 0-0

Betis Sevilla - FC Barcelona 2-5

Valencia - Athletic Bilbao 0-0

Duminică

Osasuna - Santander

Celta Vigo - Alaves

Malaga - Real Sociedad

Real Madrid - Sevilla

Luni

Getafe - Rayo Vallecano

Lider în clasament este FC Barcelona cu 27 p, urmată de Atletico Madrid 22 p, Betis Sevilla 19 p, Real Madrid 18 p etc.