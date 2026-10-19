Luis Enrique a dezvăluit cum îl va bloca pe Yamal înainte de PSG - Barcelona

În cadrul conferinţei de presă premergătoare meciului, tehnicianul a explicat că, pentru a opri o formaţie precum FC Barcelona, nu este suficient doar să te aperi împotriva vedetei sale un jucător despre care a vorbit în termeni extrem de laudativi.

"Dacă ai mingea tot timpul, Lamine nu o are, iar totul rămâne sub control. Acesta este scenariul nostru ideal. Dar nu va fi atât de simplu, ştim cu toţii că e dificil, aşa că, în faţa lui Lamine, trebuie să rămânem concentraţi pe ceea ce putem controla. Pentru a te apăra împotriva unui adversar cu o asemenea calitate, trebuie să fii pe deplin concentrat", a afirmat el.

Deşi l-a recunoscut drept unul dintre cei mai buni jucători ai momentului, Luis Enrique a sugerat că a face comparaţii între Lamine Yamal şi Lionel Messi este contraproductiv pentru tânărul fotbalist.

"Se descurcă foarte bine; îl aud mereu spunând că vrea să fie doar el, doar Lamine Yamal. Progresează la fiecare capitol al jocului. Iar când vine vorba de a compara pe cineva cu cel mai mare jucător din toate timpurile, Leo Messi, nimeni nu va ieşi în câştig. Poate vom putea discuta despre asta în viitor, dar cred că Lamine este foarte inteligent; el îşi doreşte să fie cea mai bună versiune a lui Lamine, nu să fie comparat cu altcineva", a declarat el.

Luis Enrique a anticipat că meciul va fi unul "strâns", având în vedere că ambele echipe dispun de "multă calitate individuală", subliniind totodată că jocul pe teren propriu oferă un anumit avantaj: "Pe Parc des Princes suntem mai puternici, suntem o maşinărie de război. Asta îmi vine în minte când îmi văd jucătorii făcând presing. Susţinerea publicului este incredibilă; se creează o atmosferă cu totul specială".

Antrenorul a menţionat că nu îşi adaptează planul de joc în mod specific în funcţie de adversar, deşi a punctat faptul că cele două formaţii vor aduce pe teren stiluri de joc foarte asemănătoare. "Nu contează pe cine trimite Barcelona în teren; trebuie să gestionăm fiecare situaţie defensivă ca o echipă. Nu vom putea să-l împiedicăm pe Lamine să dribleze, pe Pedri să ofere pase incredibile sau pe Raphinha să facă incursiuni în spatele apărării şi să finalizeze. Trebuie să facem faţă acestor situaţii ca o echipă", a insistat tehnicianul parizienilor.

Deşi este una dintre cele mai atractive confruntări din acest moment, Luis Enrique a subliniat că nu va fi un meci decisiv: "Adevărata competiţie începe în aprilie, nu în martie. Cei care rămân în cursă până în aprilie sunt cei care se vor lupta cu adevărat pentru trofeu. Acest meci este foarte atractiv, foarte incitant - la fel ca cel de săptămâna trecută - dar sunt în joc doar trei puncte", a punctat Enrique, confrom Agerpres.