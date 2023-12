Ce a avut de zis Erik ten Hag, după ce Manchester United a fost eliminată din Europa: ”E clar”

”Diavolii” aveau nevoie de o victorie pentru a-și asigura cel puțin prezența în fazele eliminatorii ale Europa League, dar acest lucru nu s-a întâmplat. United a încheiat grupa pe ultimul loc, astfel că a părăsit competițiile europene.

Unicul gol al partidei de pe Old Trafford a fost înscris de Kingsley Coman în repriza secundă, din pasa lui Harry Kane. Erik Ten Hag a analizat partida și a remarcat lucrurile pozitive din jocul echipei sale.

Antrenorul olandez al lui Manchester United este de părere că echipa sa n-ar fi meritat să piardă meciul cu deja calificata Bayern Munchen. În plus, acesta spune că vrea să-și ia revanșa în campionat, pentru a reveni în sezonul următor al celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

Ce a spus Erik ten Hag, după eliminarea din Champions League

„Am jucat un fotbal bun în Champions League. Trebuie să strângem victorii în Premier League. Vrem să ne întoarcem în Champions League. Nu am pierdut-o astăzi (n.r. - calificarea), asta e clar. Ne-am descurcat bine, dar am făcut și greșeli. În final, nu a fost suficient de bine. E clar că nu am făcut destul de multe puncte. Suntem dezamăgiți ca grup, sunt dezamăgit ca antrenor. Trebuia s-o facem mai bine.

Azi ne-am descurcat foarte bine. Nu meritam să pierdem, dar am pierdut. Bayern este o echipă bună. Chiar dacă nu sunt în joc, au valoare individuală și le trebuie doar un moment. Din păcate, asta s-a întâmplat.

Trebuie să fim mai consistenți în joc. Ca antrenor trebuie să fac echipa să progreseze, trebuie să-i fac pe jucători să-și asume responsabilitatea. Trebuie să facem asta împreună”, a spus Ten Hag, potrivit Daily Mail.

Învinsă de Bournemouth în etapa precedentă chiar pe teren propriu, scor 0-3, Manchester United este pe locul șase în Premier League, cu 27 de puncte, la șase distanță de locul patru, care asigură prezența în UEFA Champions League, ocupat de rivala Manchester City.

În următoarea etapă, ”diavolii” vor avea parte de un alt test dificil, împotriva rivalei Liverpool, liderul din Premier League.